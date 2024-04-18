Опрос: самый популярный кандидат на выборах в Европарламент – Марина Кальюранд

По его словам, за эти два места борются четыре партии и шесть кандидатов. «Большую вероятность получить одно из двух мест имеют как EKRE, так и "Отечество", а также социал-демократы и Партия реформ. В случае EKRE второе место получит Мартин Хельме, а в случае социал-демократов - Свен Миксер. В этих двух партиях нет внутренней конкуренции за это место», - сказал Мельдер.

Однако в случае с Партией реформ второе место почти с равной вероятностью может достаться Ханно Певкуру или Марко Михкельсону. «Также в случае с "Отечеством" есть конкуренция между Урмасом Рейнсалу и Юри Ратасом, хотя Рейнсалу в настоящее время опережает Ратаса с точки зрения поддержки. Остальные партии, то есть "Ээсти 200", Партия правых и Партия зеленых не имеют значительных шансов получить мандат. "Ээсти 200", вероятно, в этот раз не удастся поехать в Европу», - считает Мельдер.

При прогнозировании возможных результатов выборов в Европарламент с помощью онлайн-опроса необходимо учитывать два обстоятельства, которые могут повлиять на результат опроса.

Во-первых, респонденты существенно переоценивают свою возможную явку. Поэтому для более адекватной оценки участия и корректировки результатов здесь использован индекс явки избирателей, созданный на основе Евробарометра и других предвыборных опросов. В итоговых результатах от такой корректировки явки избирателей больше всего выигрывает Партия реформ, а проигрывает Центристская партия. В случае с другими партиями это не имеет большего влияния.

Во-вторых, онлайн-опросы в некоторой степени предвзяты в отношении определенных партий. Таким образом, общий процент поддержки партий здесь был скорректирован на основе партийных рейтингов Norstat, которые в основном проводились в форме телефонного опроса. Такая корректировка была опробована в контексте выборов в Рийгикогу 2023 года.

Опрос Norstat проводился с 5 по 15 апреля в интернете среди граждан Эстонии от 18 лет и старше, всего в нем приняли участие 3500 респондентов.