В контексте выборов в Европейский парламент наибольшей популярностью пользуется Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) и их кандидат Марина Кальюранд.
Опрос: самый популярный кандидат на выборах в Европарламент – Марина Кальюранд
Согласно опросу о выборах в Европарламент, проведенному совместно Институтом общественных исследований и фирмой Norstat Eesti, Марину Кальюранд поддерживают 16,1%, реформиста Урмаса Паэта - 13,9%, кандидата от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яака Мадисона - 11,2% имеющих избирательное право граждан.
Самой популярной является СДПЭ с 22%, за ней следуют Партия реформ с 20,1% и «Отечество» с 17,6%. За тройкой лидеров идут EKRE с 17,2%, Центристская партия с 11%, «Ээсти 200» с 5% и Партия правых с 4,7%.
Респондентов попросили сказать, какого кандидата они бы предпочли, если бы выборы в Европарламент состоялись в следующее воскресенье. За тремя наиболее популярными кандидатами следуют Рихо Террас с 8,3%, Михаил Кылварт с 6,2% и Мартин Хельме с 4,3%.
Комментируя результаты опроса, научный сотрудник Института политических исследований Йохана Скитте ТУ Мартин Мельдер отметил, что для того, чтобы понять, что находится на весах на этих выборах в Европарламент, следует сначала посмотреть, кто из нынешних депутатов вновь баллотируется и имеет высокую вероятность быть переизбранным.
«Исходя из нынешних результатов, я почти на 100% уверен, что после закрытия избирательных участков в Европейский парламент от Эстонии будут избраны Яак Мадисон, Урмас Паэт, Рихо Террас, Михаил Кылварт и Марина Кальюранд. Поскольку Михаил Кылварт сообщил, что откажется от своего мандата, его место займет Яна Тоом. Таким образом, пять из семи мест распределены и, вероятно, достанутся нынешним депутатам от Эстонии в Европейском парламенте. Получается, что настоящая борьба заключается в том, кто получит два оставшихся места. Однако здесь очень много неопределенности и конкуренции, как между партиями, так и внутри них», - отметил Мельдер.
По его словам, за эти два места борются четыре партии и шесть кандидатов. «Большую вероятность получить одно из двух мест имеют как EKRE, так и "Отечество", а также социал-демократы и Партия реформ. В случае EKRE второе место получит Мартин Хельме, а в случае социал-демократов - Свен Миксер. В этих двух партиях нет внутренней конкуренции за это место», - сказал Мельдер.
Однако в случае с Партией реформ второе место почти с равной вероятностью может достаться Ханно Певкуру или Марко Михкельсону. «Также в случае с "Отечеством" есть конкуренция между Урмасом Рейнсалу и Юри Ратасом, хотя Рейнсалу в настоящее время опережает Ратаса с точки зрения поддержки. Остальные партии, то есть "Ээсти 200", Партия правых и Партия зеленых не имеют значительных шансов получить мандат. "Ээсти 200", вероятно, в этот раз не удастся поехать в Европу», - считает Мельдер.
При прогнозировании возможных результатов выборов в Европарламент с помощью онлайн-опроса необходимо учитывать два обстоятельства, которые могут повлиять на результат опроса.
Во-первых, респонденты существенно переоценивают свою возможную явку. Поэтому для более адекватной оценки участия и корректировки результатов здесь использован индекс явки избирателей, созданный на основе Евробарометра и других предвыборных опросов. В итоговых результатах от такой корректировки явки избирателей больше всего выигрывает Партия реформ, а проигрывает Центристская партия. В случае с другими партиями это не имеет большего влияния.
Во-вторых, онлайн-опросы в некоторой степени предвзяты в отношении определенных партий. Таким образом, общий процент поддержки партий здесь был скорректирован на основе партийных рейтингов Norstat, которые в основном проводились в форме телефонного опроса. Такая корректировка была опробована в контексте выборов в Рийгикогу 2023 года.
Опрос Norstat проводился с 5 по 15 апреля в интернете среди граждан Эстонии от 18 лет и старше, всего в нем приняли участие 3500 респондентов.