Ежегодное исследование «Домашняя жизнь» показало, что каждый пятый житель Эстонии чувствует, что дом влияет на его успех в жизни. Имея это в виду, важно знать, как улучшить домашнюю обстановку таким образом, чтобы он стал местом отдыха от шума и суеты остального мира. Исследование выявило наиболее важные аспекты для достижения благополучия и порядка в доме.
Исследование: как порядок в доме связан с психическим здоровьем
Последнее исследование IKEA «Домашняя жизнь» показало: если попросить людей представить себе свой идеальный дом, 47% жителей Эстонии ответят, что прежде всего он должен быть местом для отдыха и расслабления от суеты внешнего мира. Возможность расслабиться очень важна для поддержания психического благополучия для трети жителей Эстонии.
Главный психолог Peaasi Кристель Хабихт-Сприйт сказала, что значение дома сильно варьируется от человека к человеку и глубоко укоренено в личных ценностях и убеждениях. «Выражения типа "дом – моя крепость" поднимают представление о доме как о важной части личного благополучия и удовлетворенности жизнью. Для многих значимость дома может выходить за рамки физического пространства. Определение дома может быть в равной степени связано с отношениями и эмоциональной средой», – объяснила она.
Уборка – это больше, чем просто эстетика
Почти каждый третий житель Эстонии главным источником душевного благополучия называет порядок и чистоту дома. Более того, для 38% респондентов аккуратный и организованный дом является важным компонентом достижения удовлетворения и чувства комфорта.
Психолог объяснила это тем, что порядок расслабляет нас морально и является важным аспектом внутренней силы.
«Чувство контроля – один из факторов, способствующих нашему психическому благополучию. Порядок и чистота в физическом пространстве могут значительно повысить общее ощущение благополучия и покоя. Многие люди говорят, что уборка дома также помогает им организовать мир своих мыслей и чувств – так что во многих отношениях это беспроигрышный вариант», – сказала Хабихт-Сприйт. Она подтвердила, что в аккуратном доме расслабиться гораздо проще.
Что рекомендует дизайнер интерьера?
По данным исследования «Домашняя жизнь», одним из главных препятствий для каждого пятого жителя Эстонии в достижении чувства благополучия дома является ощущение того, что хлопоты никогда не заканчиваются. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, сказал: «Учитывая, насколько сильно домашняя обстановка влияет на людей, важно найти способы сделать дом еще уютнее».
Избавьтесь от лишнего. Для тех, кто хочет этой весной внести изменения в домашнюю обстановку, но не знает, с чего начать, дизайнер интерьера дает несколько советов.
«Для начала переберите все свои вещи и решите, что вам действительно нужно, а что нет. Вещам, которые долго не использовались, найдите новый дом. Рекомендуется делать это хотя бы раз в год, чтобы избавиться от ненужных вещей, таких как товары для красоты и здоровья, одежда и другие мелочи», - рассказал дизайнер интерьера.
Сортируйте предметы по функциям или размеру, а затем найдите подходящие решения для хранения. Для этого хорошо подходят различные коробки, поскольку они позволяют организовать вещи на полках, ящиках или кухонных шкафах так, чтобы они занимали меньше места и их было легче найти при необходимости. Это также помогает создать более гармоничный внешний вид.
«Даже самые маленькие предметы заслуживают своего места. Небольшие предметы рекомендуется хранить в неглубоких или прозрачных коробках, чтобы их было легче найти», – сказал Кастро.
Создайте больше места для хранения. Сделайте неудобные пространства над окнами и дверями удобными для хранения вещей, добавив полки. Местом для комода может стать пустой угол или даже узкое пространство под скошенным потолком, а свободную часть стены можно увеличить полками. Тележка на колесах – хорошая вещь, которая обычно помещается там, где не помещается другая мебель. Это создает больше места для хранения вещей на кухне, в ванной или гостиной.
Исследование IKEA «Домашняя жизнь»
Исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по заказу IKEA. Опрос проводился в мае и июне 2023 года с использованием панельных онлайн-дискуссий в каждой стране. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.