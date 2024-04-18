Исследование: как порядок в доме связан с психическим здоровьем

Что рекомендует дизайнер интерьера?

Педро Кастро. Фото: Ikea

По данным исследования «Домашняя жизнь», одним из главных препятствий для каждого пятого жителя Эстонии в достижении чувства благополучия дома является ощущение того, что хлопоты никогда не заканчиваются. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, сказал: «Учитывая, насколько сильно домашняя обстановка влияет на людей, важно найти способы сделать дом еще уютнее».

Избавьтесь от лишнего. Для тех, кто хочет этой весной внести изменения в домашнюю обстановку, но не знает, с чего начать, дизайнер интерьера дает несколько советов.

Фото: Ikea

«Для начала переберите все свои вещи и решите, что вам действительно нужно, а что нет. Вещам, которые долго не использовались, найдите новый дом. Рекомендуется делать это хотя бы раз в год, чтобы избавиться от ненужных вещей, таких как товары для красоты и здоровья, одежда и другие мелочи», - рассказал дизайнер интерьера.

Сортируйте предметы по функциям или размеру, а затем найдите подходящие решения для хранения. Для этого хорошо подходят различные коробки, поскольку они позволяют организовать вещи на полках, ящиках или кухонных шкафах так, чтобы они занимали меньше места и их было легче найти при необходимости. Это также помогает создать более гармоничный внешний вид.