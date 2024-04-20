ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Тайны старой таллиннской оружейной мастерской

В оружейной мастерской изготавливались наконечники для стрел и копий, алебарды и метательные машины
Производство огнестрельного оружия достигло своего пика во время Ливонской войны 1558-1582 годов
Перед Второй мировой войной оружейная мастерская была приспособлена под Таллиннский городской архив
Клио помнит, как в Таллинне появилась оружейная мастерская и какое оружие там делали, пишет искусствовед Юри Куускемаа.
Если спросить, где в старину располагался таллиннский арсенал, то можно получить сразу четыре правильных ответа.
При первой Эстонской Республике он находился на окраине Каламая, на Хундинука, а на этом здании и по сей день можно увидеть надпись ARSENAL, напоминающую об оружейном заводе тех времен. Сейчас там торговый центр.
И в царское время, и при шведской власти, даже в конце орденского периода арсенал размещался в комплексе зданий бывшего монастыря Святой Екатерины на улице Вене. Вообще магистрат уже в 1520 году, когда монахи еще даже не были изгнаны из Таллинна, затребовал подвал под хорами монастырской церкви, чтобы хранить там оружие.
До этого работный двор города с оружейной мастерской и оружейным складом находились у подножия церкви Нигулисте, охватывая Сад датского короля.
А самый первый городской работный двор располагался еще ближе к Ратушной площади. Практически прилегая к ней, проходя по границам улиц Вооримехе, Нигулисте и Ратаскаэву.
О некогда важнейшем элементе в системе обороны города напоминает башня Таллиторн. Название башни, по-видимому, отсылает лишь к конюшням, которые, конечно, в работном дворе хоть и присутствовали, но располагались ниже участка с городской стеной - нынешнего сада Датского короля.
Бог войны Марс смотрит на нас, вероятно, с готического портала.
В нише оштукатуренной стены мы видим рельефную голову с бородой. Этот распространенный в таллиннской готике образ принадлежит к семейству духов-хранителей домов. Лик нашего бородача запечатлен на самом важном здании ремесленного двора. Это оружейная мастерская, или МАРШТАЛЛ, как она называлась в делопроизводстве на средневековом немецком языке. Там производилось, ремонтировалось и хранилось оружие. На первом этаже размещались мастерские, на втором - склады.
Известно, что проект нынешнего здания городского работного двора составил строительных дел мастер Таллиннского магистрата Ханс Котке в 1440-х годах, прозвище которого указывает на его эстонское происхождение. Ханс Котке был очень продуктивным человеком. Он руководил модернизацией городской стены и ее башен со стороны Тоомпеа от улицы Харью до ворот Нунне, построив заодно капитальную стену на Пикк ялг вместо прежнего деревянного частокола.
Фасад здания оружейной мастерской выполнен в стиле бюргерских домов XV века. В стрельчатой арке нижней части здания с узким треугольным щипцом имеется портал из тесаного камня с большими окнами по бокам, ведущими в переднюю комнату. Оконные рамы тоже выполнены из тесаного камня. На уровне второго этажа и фронтона мы видим люки в округлом обрамлении для приема товаров, рядом с ними - вентиляционные отверстия. Изначально крышу, конечно же, венчал блестящий флюгер.
С тех пор здание оружейной мастерской трижды перестраивалось. Нет больше ни кузнечного горна в заднем углу прихожей, ни мощного кожуха за ним. Пропали также оригинальные массивные деревянные элементы интерьера.
В пристройке с правой стороны здания городской конюшни располагались некоторые административные помещения и карцер. Последний называли «юнкерская камера», или «камера для кавалеров». Очевидно, она предназначалась для более изысканного контингента, чем магистратская тюрьма, которую называли попросту «хлев».
От горящей церкви Нигулисте занялись здания у ее подножия. Многие документы были уничтожены огнем, а от домов остались лишь стены.
Изначально в оружейной мастерской изготавливались наконечники для стрел и копий, алебарды и метательные машины. Когда рядом построили еще одно здание (литейный цех), там также начали изготавливать ступы, люстры и церковные колокола. В 1392 году город нанял на работу мастера по отливке снарядов. Производство огнестрельного оружия достигло своего пика во время Ливонской войны 1558-1582 годов. Несколько копий образцов оружия у подножия Девичьей башни Кик ин де Кёк убеждают в высоком техническом и художественном уровне мастеров.
Перед Второй мировой войной наша оружейная мастерская была приспособлена под нужды Таллиннского городского архива. Во время войны часть самых ценных документов была спрятана в Кик ин де Кёк, а часть эвакуирована в сельские усадьбы. Однако мартовская бомбардировка все равно стала для городского архива настоящей катастрофой.
От горящей церкви Нигулисте занялись здания у ее подножия. Многие документы были уничтожены огнем, а от домов остались лишь стены. Спасенные и сохраненные архивы были размещены в комплексе «Три брата», а в ходе послевоенного восстановления городской конюшенный двор был переоборудован в швейную фабрику. При этом высота фасадной стены была увеличена, что исказило стильные пропорции здания.
Комплекс был восстановлен польскими реставраторами для Института истории при Академии наук. Работы были завершены в 1982 году. С тех пор бывшее городское рабочее подворье выполняет роль археологического центра, благодаря которому археологи время от времени радуют нас новыми находками из недр нашей земли и их предоставлением на всеобщее обозрение.