ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Тайны старой таллиннской оружейной мастерской

Если спросить, где в старину располагался таллиннский арсенал, то можно получить сразу четыре правильных ответа.

При первой Эстонской Республике он находился на окраине Каламая, на Хундинука, а на этом здании и по сей день можно увидеть надпись ARSENAL, напоминающую об оружейном заводе тех времен. Сейчас там торговый центр.

И в царское время, и при шведской власти, даже в конце орденского периода арсенал размещался в комплексе зданий бывшего монастыря Святой Екатерины на улице Вене. Вообще магистрат уже в 1520 году, когда монахи еще даже не были изгнаны из Таллинна, затребовал подвал под хорами монастырской церкви, чтобы хранить там оружие.

До этого работный двор города с оружейной мастерской и оружейным складом находились у подножия церкви Нигулисте, охватывая Сад датского короля.

А самый первый городской работный двор располагался еще ближе к Ратушной площади. Практически прилегая к ней, проходя по границам улиц Вооримехе, Нигулисте и Ратаскаэву.

О некогда важнейшем элементе в системе обороны города напоминает башня Таллиторн. Название башни, по-видимому, отсылает лишь к конюшням, которые, конечно, в работном дворе хоть и присутствовали, но располагались ниже участка с городской стеной - нынешнего сада Датского короля.

Бог войны Марс над дверью дома на улице Рюйтли, 10. Фото: Тайро Луттер

Бог войны Марс смотрит на нас, вероятно, с готического портала.