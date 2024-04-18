В детсадах Таллинна дети по поручению родителей тайно записывали происходящее на смарт-часы

«Насколько нам известно, родитель подстрекал своего ребенка к частной слежке. В одном случае это был конфликт, а в другом случае родитель хотел получить больше информации, чем ему, возможно, следовало бы», - цитирует Rus.ERR Рунду, который добавил, что любая частная слежка запрещена, поскольку это может нанести вред другим людям, находящимся в детском саду или школе.

С точки зрения Инспекции по защите данных (AKI) подобная запись, сделанная в детском саду, становится нарушением, если она передается третьим лицам или публикуется, сказала юрист AKI Кадри Леванд.

«Но если родитель использует это в кругу семьи, то это для личных целей, Общий регламент о защите личных данных не применяется, следовательно, инспекция не может вмешаться», - пояснила она, отметив, что сообщений о подобных случаях в Таллинне в AKI не поступало, и если такая информация поступит, то скорее всего штрафов не последует.