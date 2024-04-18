В программу Тартуского веломарафона в этом году добавится и «Винтажный велопробег», в котором примут участие как энтузиасты велоспорта, так и все заинтересованные. Цель мероприятия – привлечь внимание к ценности истории велоспорта, уделив особое внимание велосипедам, одежде и другим вещам прошлого века.
Любителей винтажных велосипедов приглашают в Тарту – такого вы еще не видели
«В Южной Европе набирают популярность групповые велотуры на ретровелосипедах, и у нас в Эстонии также появляется все больше заинтересованных людей, которые приобрели или самостоятельно отреставрировали гоночный велосипед со стальной рамой. Мы очень рады, что организаторы Тартуского веломарафона были готовы к сотрудничеству, потому что этот веломарафон – самое достойное и крупнейшее велосипедное мероприятие как в Эстонии, так и в соседних странах. А винтажный велопробег прекрасно вписывается в программу», – сказал Вегерд Вескимяги, руководитель велосипедного клуба «Герои старой школы» (Vanakooli Kangelased).
Винтажный велопробег пройдет 26 мая на 56-километровом маршруте тартуского веломарафона. К участию приглашаются любители велосипедов, чьи велосипеды выпущены раньше 1987 года. Кроме того, накануне – 25 мая - в центре Тарту пройдет парад старинных велосипедов, дистанция составит 8 км. А в соревновательном центре Тартуского веломарафона также открыта выставка ретровелосипедов и техники. Подробную информацию о мероприятиях смотрите ЗДЕСЬ.
43-й Тартуский веломарафон пройдет в этом году с 25 по 26 мая. В программе три основных дистанции: 126 км, 56 км и 17 км. Также будут детские и виртуальные велопробеги.