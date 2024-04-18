Любителей винтажных велосипедов приглашают в Тарту – такого вы еще не видели

«В Южной Европе набирают популярность групповые велотуры на ретровелосипедах, и у нас в Эстонии также появляется все больше заинтересованных людей, которые приобрели или самостоятельно отреставрировали гоночный велосипед со стальной рамой. Мы очень рады, что организаторы Тартуского веломарафона были готовы к сотрудничеству, потому что этот веломарафон – самое достойное и крупнейшее велосипедное мероприятие как в Эстонии, так и в соседних странах. А винтажный велопробег прекрасно вписывается в программу», – сказал Вегерд Вескимяги, руководитель велосипедного клуба «Герои старой школы» (Vanakooli Kangelased).