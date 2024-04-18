На этой неделе в Fotografiska Tallinn открывается выставка «Золотые годы», пропитанная духом 1950-х и ретро-шиком. Работы эксцентричного фотографа Кари Г. Лаша переносят зрителей в роскошные интерьеры середины прошлого века и дарят возможность увидеть необычные портреты Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Софи Лорен, Брижит Бардо и других звезд первой величины.
В Fotografiska открывается новая выставка, пропитанная духом 1950-х и ретро-шиком
Завтра, 19 апреля, в Fotografiska открывается выставка Кари Г. Лаша (1914-1993) «Золотые годы». Лаш вырос в Праге. Когда началась Вторая мировая война, он оказался в Стокгольме, который стал для него новым домом. Бесстрашный и открытый, Лаш был готов на все, чтобы запечатлеть момент, который считал важным. Фотограф был вездесущ: проникал в будуары знаменитостей, много работал на Каннском кинофестивале, легко заводил знакомства со всемирно известными художниками.
Лаш с юмором относился к своей профессии: он был серьезным, когда это требовалось, и веселым и безрассудным, когда это было хоть сколько-нибудь уместно. В историю фотоискусства Лаш вошел во многом благодаря своим выходкам, шалостям и приключениям, без которых не мог представить свою жизнь.
Имя Кари Г. Лаша неразрывно связано с Каннами и проходящим там кинофестивалем - живым организмом, состоящим из суперзвезд, режиссеров, журналистов, самопровозглашенных селебритис, кинокритиков, прокатчиков, уличных артистов, аферистов и туристов со всего света. На выставке фестивалю посвящено около 75 произведений. У многих из них довольно забавные истории создания: во время фестиваля конкуренция между фотографами была бешеная, и на какие только ухищрения они не шли, чтобы сделать удачный снимок!
По словам соосновательницы Fotografiska Tallinn и руководительницы выставочных проектов музея Маарьи Лоорентс, на фотографиях Лаша запечатлена эпоха, которая у многих вызывает ностальгию, восхищение и даже грусть, а также ощущение, что тогда все было возможно.
«Легкая небрежность, непринужденность богемного образа жизни, получение удовольствия от жизни, юмор - именно эти слова лучше всего характеризуют выставку "Золотые годы". Все это венчает элегантность и отменный вкус. Фотографии Лаша объединяют представителей мировой культуры, киноиндустрии и искусства. Но прежде всего эта выставка - дань уважения удивительному человеку, который оставил нам огромный архив, в котором около 500 000 фотографий, и множество потрясающих историй о том, как ему удалось запечатлеть недосягаемых звезд первой величины. История Кари наглядно демонстрирует то, что если ты готов идти к своей цели, то закрытая дверь тебя не остановит: ты найдешь другую дверь, окно или иной способ воплотить задуманное», - поделилась Лоорентс.
20 апреля в 15:00 экскурсию по выставке проведет близкий друг фотографа и один из владельцев его архива Мишель Хьорт. Хьорт встретиться с эстонской публикой, чтобы рассказать занимательные истории о Кари и его методах работы.
Выставка Кари Г. Лаша будет открыта до начала сентября. Также сейчас в музее можно увидеть выставку «Легкость бытия» легендарного фэшн-фотографа Питера Линдберга - она работает до 2 июня. Помимо этого посетителей музея ждет выставка «В ожидании рая» Симена Йохана - пионера в области цифровой обработки фотографий, и яркая видеоинсталляция Ван Чена «Раздробленные удовольствия». Стены расположенного на первом этаже Fotografiska кафе украшают работы молодого финского фотографа Сванте Гуличсена.