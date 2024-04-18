Самая горячая футбольная пара: одна – полиглот, второй даже школу не закончил

Леманн, считавшаяся самой сексуальной футболисткой в мире, и бразильская звезда футбола Луис были парой несколько лет назад, но осенью 2022 года они расстались. Тем не менее, молодые люди вновь нашли друг друга.

Леманн и Луис, которые зарабатывают на жизнь в английском футбольном клубе «Астон Вилла», по их словам, снова счастливы вместе.

«Люди говорят, что мы знаменитая пара, но мы считаем наши отношения совершенно нормальными. Большую часть времени мы проводим дома. Однако мы не избегаем людей. Мы выходим куда-нибудь поесть, играем в боулинг или делаем покупки в магазине. Мы можем делать это совершенно спокойно. Мы хорошо живем в Англии», - сказал бразильский футболист Луис.

25-летний бразилец признался, что спутница жизни очень помогла ему в адаптации в Англии. В частности, швейцарка, свободно говорящая на пяти языках, помогла Луису выучить английский. Достижение достаточного уровня английского языка также решило и любопытную проблему этой пары.

«Если ты не умеешь говорить на общем языке, ты даже не сможешь спорить, не так ли? Если у нас возникают разногласия, мы теперь можем разрешать их нормально. Раньше мне приходилось переводить с помощью телефона, а когда мы спорили первый раз, я не мог произнести ни слова. Это нужно было немедленно изменить», - добавил Луис, который говорит, что свободно говорит на трех языках: португальском, английском и испанском.

«Это неплохо, учитывая, что я даже не закончил школу», - добавил он.