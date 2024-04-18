AMTEL: в Эстонии обвалились продажи новых автомобилей

По данным Союза, в марте в странах ЕС было продано чуть более одного миллиона новых легковых автомобилей, что на 5,2 процента меньше, чем в марте прошлого года. Тем не менее, продажи в марте значительно превысили показатели января и февраля.

Всего в первом квартале этого года клиентам было поставлено почти 2,8 миллиона новых легковых автомобилей, что на 4,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает AMTEL.

На рынках электромобилей и гибридных автомобилей наблюдался небольшой спад: продажи в этих сегментах снизились на 11,3 и 6,5 процента соответственно по сравнению с мартом прошлого года.

В то время как доля электромобилей также снизилась до 13 процентов от общего объема продаж, доля гибридных автомобилей выросла до 29 процентов.

Бензиновые автомобили по-прежнему занимают наибольшую долю продаж в Европе - 35,4 процента.

На четырех крупнейших рынках Европейского союза - Германии, Франции, Италии и Испании - в марте также наблюдалось небольшое снижение.

Из трех стран Балтии наибольшее падение продаж в марте наблюдалось в Эстонии - на 25,7%. На рынках Латвии и Литвы падение было немного меньше - на 18 и 10,7% соответственно.