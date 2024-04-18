Интернет-мошенники наиболее активны утром и в дни выплаты зарплат

Мошенники используют для связи разные каналы: электронную почту, SMS, а также общение с людьми в социальных сетях и по телефону. Чтобы завоевать доверие людей мошенники часто указывают в своих аккаунтах в социальных сетях, что работают на банк или другую известную компанию. «В случае возникновения каких-то проблем представитель банка или официального учреждения никогда не будет связываться с человеком в Facebook или WhatsApp», - отметил Ткаченко.

Общей чертой мошеннических электронных писем и звонков является то, что они предлагают совершить какое-либо действие: щелкнуть по ссылке, поделиться информацией о своем личном или банковском счете, перевести деньги или иным образом быстро отреагировать, чтобы якобы уменьшить потенциальный ущерб. «Мошенники часто играют на эмоциях людей, например, на страхе, что что-то случится с их банковским счетом или деньгами, если они не будут действовать быстро», - сказал Ткаченко.

За действиями мошенников в Эстонии можно следить на странице Facebook Pettused Eestis , где государственные органы и предприятия делятся информацией о распространенных в настоящее время схемах мошенничества.

Как защититься от мошенничества?

1. Не торопитесь. Потратьте некоторое время на размышления, даже если человек по телефону требует или в электронном письме вам предлагается немедленно что-то проверить или куда-то ввести свою информацию.

2. Внимательно проверьте данные отправителя. Мошенники часто используют адреса электронной почты, которые выглядят очень похоже на настоящие, но где, например, некоторые буквы заменены символами или вообще пропущены - бегло взглянув на адрес, человек может не заметить разницы.

3. Внимательно прочитайте письмо. Вероятно ли, что вас вызывают суд или вы получили большое наследство? Хотя мошенники стали более искусно писать письма на эстонском языке, проверьте орфографию и стиль. Представитель власти всегда обращается к людям вежливо и корректно.

4. Не переходите по ссылкам. Они могут перенаправить вас на созданные мошенниками сайты, где введенные данные попадают к ним в руки или где на ваше устройство может быть загружена программа-вымогатель или вирус.

5. Если сомневаетесь - проверьте. Позвоните по официальному номеру телефона банка или другого учреждения и спросите, исходили ли полученное вами письмо или телефонный звонок от них.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, сообщите об этом в банк и в Департамент полиции и погранохраны. Изучите возможности отзыва платежей и возврата денег в своем банке.