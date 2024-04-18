Мошенники пользуются моментами, когда люди теряют бдительность. Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко рассказал, когда именно мошенники наиболее активны и какие новые схемы мошенничества появляются.
Интернет-мошенники наиболее активны утром и в дни выплаты зарплат
«Мошенники действуют в любое время, и внимательным следует быть всегда. Однако бывают периоды, когда они рассылают больше фишинговых писем и совершают больше звонков, - сказал Виктор Ткаченко. - Мошенники выбирают время, когда люди заняты и поэтому менее бдительны. Таким временем является, например, первая половина буднего дня или утро выходного. Дни зарплат также влияют на активность мошенников, поэтому в начале месяца мошеннических писем и звонков становится больше. В Эстонии мошенников также активизирует период возврата подоходного налога. В это время денег двигается больше, поэтому у мошенников выше шансы на крупный улов».
«Общими темами, которые мошенники используют в качестве предлогов, являются, например, блокировка счетов или платежей, якобы эксклюзивные инвестиционные возможности, наследство или выигрыш в лотерею, повестки в суд и мнимые сделки купли-продажи», - отметил Ткаченко. Он подчеркнул, что мошенники изобретательны и круг тем, конечно, не ограничивается перечисленными вещами.
«Недавно мы заметили участившиеся случаи мошенничества с так называемыми "денежными мулами". Это означает, что ряд людей используют свои личные расчетные счета для легализации денег незаконного происхождения», - добавил Ткаченко. В рамках этой схемы мошенники размещают объявления на неофициальных порталах вакансий, где предлагают вознаграждение за совершение платежей. Для этого человеку необходимо открыть расчетный счет в эстонском банке и либо самому осуществлять платежи, либо предоставить мошенникам доступ к своему счету.
«К сожалению, молодые люди не всегда понимают, что это пособничество преступлению, за которое можно получить реальный тюремный срок, - сказал Ткаченко. - Банк Citadele делает все, чтобы предупредить клиентов и предотвратить подобные мошенничества. Мы стремимся к тому, чтобы люди хранили все свои карты и пароли в надежном месте и знали пароли только сами».
Мошенники используют для связи разные каналы: электронную почту, SMS, а также общение с людьми в социальных сетях и по телефону. Чтобы завоевать доверие людей мошенники часто указывают в своих аккаунтах в социальных сетях, что работают на банк или другую известную компанию. «В случае возникновения каких-то проблем представитель банка или официального учреждения никогда не будет связываться с человеком в Facebook или WhatsApp», - отметил Ткаченко.
Общей чертой мошеннических электронных писем и звонков является то, что они предлагают совершить какое-либо действие: щелкнуть по ссылке, поделиться информацией о своем личном или банковском счете, перевести деньги или иным образом быстро отреагировать, чтобы якобы уменьшить потенциальный ущерб. «Мошенники часто играют на эмоциях людей, например, на страхе, что что-то случится с их банковским счетом или деньгами, если они не будут действовать быстро», - сказал Ткаченко.
За действиями мошенников в Эстонии можно следить на странице Facebook Pettused Eestis, где государственные органы и предприятия делятся информацией о распространенных в настоящее время схемах мошенничества.
Как защититься от мошенничества?
1. Не торопитесь. Потратьте некоторое время на размышления, даже если человек по телефону требует или в электронном письме вам предлагается немедленно что-то проверить или куда-то ввести свою информацию.
2. Внимательно проверьте данные отправителя. Мошенники часто используют адреса электронной почты, которые выглядят очень похоже на настоящие, но где, например, некоторые буквы заменены символами или вообще пропущены - бегло взглянув на адрес, человек может не заметить разницы.
3. Внимательно прочитайте письмо. Вероятно ли, что вас вызывают суд или вы получили большое наследство? Хотя мошенники стали более искусно писать письма на эстонском языке, проверьте орфографию и стиль. Представитель власти всегда обращается к людям вежливо и корректно.
4. Не переходите по ссылкам. Они могут перенаправить вас на созданные мошенниками сайты, где введенные данные попадают к ним в руки или где на ваше устройство может быть загружена программа-вымогатель или вирус.
5. Если сомневаетесь - проверьте. Позвоните по официальному номеру телефона банка или другого учреждения и спросите, исходили ли полученное вами письмо или телефонный звонок от них.
Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, сообщите об этом в банк и в Департамент полиции и погранохраны. Изучите возможности отзыва платежей и возврата денег в своем банке.