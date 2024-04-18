В сотом матче Таллиннского дерби встретятся «Флора» и «Левадия»

100-е юбилейное дерби имеет благотворительную цель: один евро с каждого купленного билета футбольный клуб «Флора» направит в поддержку онкологического фонда Gifted Life. Optibet, партнер «Флоры», добавит еще один евро, поэтому каждый зритель, купивший билет, поддержит нуждающихся в помощи в общей сложности двумя евро.

Исторический матч стартует 5 мая товарищеской встречей тренеров клубной молодежи. В перерыве состоится серия пенальти от легенд, где свое мастерство покажут футбольные асы, носившие футболки команд в 1999 году. Для зрителей открыта фан-зона, которая предлагает интересные развлечения как маленьким, так и большим любителям футбола.

Таллиннское дерби, то есть историческое противостояние двух крупнейших и наиболее успешных клубов Эстонии, зародилось в 1999 году, когда маардуский футбольный клуб «Левадия» вышел в тогдашнюю Лигу чемпионов. В 2004-2017 годах соперник «Флоры» носил название Tallinna FC Levadia, а с 2018 года стал Tallinna FCI Levadia. На сегодняшний день «Флора» выиграла рекордные 15 раз, а «Левадия» выиграла 10 чемпионатов Эстонии.

«Левадия» выиграла 56, а «Флора» — 39 из 126 официальных личных встреч в Премиальной лиге, Кубке Эвальда Типнера и финале Суперкубка Эстонии. Из 99 дерби, проведенных на данный момент в Премиальной лиге, «Левадия» выиграла 40, «Флора» — 29, 30 матчей завершились вничью. Разница мячей на данный момент 138:130 в пользу «Левадии».

Среди игроков наибольший вклад в дерби Премиальной лиги внесли Рауно Аллику («Флора») - 47, Виталий Лейтан («Левадия») - 43 и Герт Камс («Флора») - 42 раза. Маркус Юргенсон с 38-ю дерби возглавляет рейтинг футболистов, выступавших за оба клуба, из них 27 матчей он провел в составе «Флоре» и 11 – в составе «Левадии».

Лучшим бомбардиром таллинских дерби за всю историю стал Константин Нак с 11 голами, семь из которых с пенальти. Рауно Саппинен, Константин Васильев и Индрек Зелински имеют по девять голов, а Тоомас Крым - восемь голов.

Билеты на сотый матч таллиннского дерби можно купить в сети Piletilevi.