В ходе международной полицейской операции PhishOFF была закрыта платформа LabHost, одна из крупнейших платформ, предоставлявших услуги фишинговым мошенникам, и арестовано 37 преступников по всему миру. Около десяти из них совершили фишинговые мошенничества в отношении Эстонии.
Международная операция ⟩ По всему миру арестованы 37 преступников, которые выманивали деньги у жителей Эстонии (1)
Полицейская операция PhishOFF, которую координировал Европол, длилась последние три дня и прошла в общей сложности в 18 странах. Никто из подозреваемых не находился в Эстонии.
Подготовка к операции заняла более года, и с начала этой недели на основании информации, собранной криминальной полицией Эстонии, были задержаны 37 преступников из разных стран. Одновременно с задержаниями была закрыта и LabHost, крупнейшая на сегодняшний день платформа фишинговых услуг. На основании судебного постановления, выданного по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры, были закрыты 213 все еще активных фишинговых сайтов, созданных LabHost.
Руководитель отдела по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт рассказал, что почти два года назад подразделение начало расследовать волну массовых фишинговых ссылок, в которых использовались названия действующих в Эстонии банков. «Сбор следов и анализ данных привели нас к фишинговой системе LabHost, которая предлагала другим преступникам фишинговые наборы за определенную плату. Мы привлекли другие страны, которые также начали расследования, и результатом стало закрытие крупнейшей на сегодняшний день фишинговой платформы,» сказал Кельт.
LabHost представляла собой публичную платформу, где преступники могли за пару сотен евро получить доступ к фишинговому набору для совершения мошенничества. В комплект также вошли фейковые сайты крупнейших банков и услуг десятков стран, с помощью которых преступники могли в режиме реального времени выманивать аутентификационные данные людей и похищать деньги с банковских счетов.
В ходе международного расследования было выявлено не менее 66 000 веб-сайтов, которые использовались почти 10 000 преступниками для выманивания у жертв данных или денег. Из-за этой платформы пострадало более миллиона человек по всему миру. Украденные деньги перемещались по разным банковским счетам и снимались наличными, поэтому вернуть их практически невозможно.
В направлении Эстонии через платформу осуществили фишинговые атаки до 30 преступников, из которых не менее десяти наиболее активных были задержаны в разных странах.
«Международные операции такого масштаба требуют очень хорошего сотрудничества и координации. Совместными усилиями нам удалось закрыть платформу, которая создавала условия для деятельности многим мошенникам. К сожалению, это не единственная такая среда, и полиция продолжает сотрудничество с целью пресечения деятельности мошенников. Мошенничество - это глобальный вид преступлений, и закрытие даже очень крупной платформы не будет иметь окончательного эффекта, поскольку преступники очень заинтересованы в создании и использовании новых способов мошенничества. Именно поэтому важно, чтобы каждый человек знал об этих опасностях, не переходил по присланной ссылке, не проходил аутентификацию после или во время телефонного звонка и не осуществлял переводы», - сказал Кельт.
Видео является примером того, как преступник выманивает у потерпевшего данные для входа в систему. В то же время преступник на другом компьютере входит на реальный банковский счет жертвы и получает доступ ко всем деньгам.