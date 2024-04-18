BMW, угнанный в Финляндии в ноябре 2022 года, в итоге оказался в Эстонии, где на нем, используя поддельные номера, ездили более года: пока знакомая владельца машины с настоящим номером случайно не заметила автомобиль-клон на улице.
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«Клонированный» BMW, замеченный в Таллинне, был угнан в Финляндии
Живущий в Таллинне Ристо, владелец серого плагин-гибрида BMW 530e, столкнулся со странной ситуацией в конце прошлого года, когда мать его подруги заметила на дороге автомобиль той же марки, того же цвета и с тем же регистрационным номером.