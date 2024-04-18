В Таллинне установят еще восемь табло контроля скорости.

По словам руководителя Таллиннского департамента транспорта Индрека Гайлана, целью города является создание безопасной и удобной среды для всех участников движения.

«Электронные табло контроля скорости - это один из инструментов, который мы можем использовать. "Эмоциональные" камеры установят в тех местах, где мы хотим напомнить водителям о действующей там разрешенной скорости и сделать движение более спокойным. Места для установки табло были выбраны совместно с районными управами там, где были проблемы с соблюдением скоростного режима», - сказал Гайлан.

Табло контроля скорости. Фото: Ilja Matusihis

Табло контроля скорости установят в Мустамяэ на улице Винкли, в Нымме на улице Парги на отрезке между Ныммеской гимназией и школьным спортивным зданием, в районе Кесклинн на улице Кундери, в Ласнамяэ в переулке Маяка, в Пирита на Лодуметса-теэ, в Пыхья-Таллинне в начале улицы Соо, в Хааберсти на Какумяэ-теэ и в Кристийне в начале улицы Моони.

Результаты исследований показывают, что такие табло контроля скорости способствуют снижению скорости примерно на 3-6 км/ч. Несколько больше на снижение скорости в районе установленных табло влияет окружающая среда, например, близость школ.

Стоимость восьми табло контроля скорости вместе с установкой составляет 45 200 евро.