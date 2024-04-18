Госконтроль: люди с особыми потребностями остаются в поисках помощи в одиночестве

Как отмечает в переданном BNS обзоре Госконтроль, Министерство социальных дел должно значительно сократить раздробленность системы социального обеспечения и потоки нуждающихся между различными ведомствами.

«Нуждающийся в помощи человек не должен быть специалистом в работе системы социального обеспечения, - сказал государственный контролер Янар Хольм. - Если человек не знает, какая помощь ему доступна, где и как ее получить, он, скорее всего, ее и не получит».

Механизмы получения помощи распределены между системами здравоохранения, социального обеспечения и учета трудоспособности. Услуги с похожими наименованиями оказываются на разных условиях тремя разными системами, при этом целевые группы частично совпадают. Кроме того, оказывающие помощь не имеют целостной картины реальных потребностей человека и уже предложенной ему помощи.

«Министерству социальных дел стоило бы реорганизовать систему социального обеспечения таким образом, чтобы не человек с особыми потребностями сам искал дорогу между различными звеньями системы, а обученный специалист, имеющий доступ к соответствующей информации, направлял его в нужное место», - сказал Янар Хольм.

Госконтроль считает, что путь к получению помощи можно было бы сократить, если бы две схожие и параллельные системы - оценка трудоспособности и установление инвалидности - были объединены в единую систему оценки способности действовать.