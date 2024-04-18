В Германии арестованы работавшие на РФ диверсанты, планировавшие атаку на военные объекты

Полиция города Байройт в Баварии задержала двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. Об этом сообщают в четверг, 18 апреля, немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в следственных кругах, а также телеканал ARD.

По имеющейся информации, задержанные граждане ФРГ российкого происхождения шпионили за военными базами США и готовили атаку на транспортные пути, использующиеся в военных целях.

Распоряжение о задержании отдал генпрокурор Германии Йенс Роммель, операция была проведена утром 17 апреля, следует из публикаций. В квартирах задержанных прошли обыски.

Возможная подготовка диверсии в Германии

Главный подозреваемый - проживающий в Баварии 39-летний гражданин Германии и России Дитер С.. Федеральная прокуратура обвиняет его, кроме прочего, в агентской деятельности по заданию спецслужб, агентской деятельности с целью диверсии, а также в создании снимков военных объектов, «представляющем угрозу безопасности».

По данным следователей, с 2023 года Дитер С. обменивался с российскими спецслужбами информацией на тему возможных диверсий в Германии. При этом мужчина выразил готовность устроить поджог или взрыв на объектах инфраструктуры, использующихся в военных целях, а также на оборонных заводах и промышленных объектах. В основном речь шла о путях транспортировки военных грузов. Целью нападений было помешать Германии осуществлять поддержку Украины.