«В следующем году девятиклассники будут сдавать тест PISA в одно время с другими экзаменами», - сказала министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») о выпускных экзаменах в следующем году.
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График экзаменов на 2025 год: материалы к экзаменам в основной школе пройдут обновление
«Выпускные экзамены в основной школе могли бы проводиться настолько рано, насколько это возможно, и настолько поздно, насколько это необходимо. Чтобы у нас было достаточно времени для оценивания», - сказал советник в области общего образования Министерства образования и науки Вальдек Рохтма.