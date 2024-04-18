График экзаменов на 2025 год: материалы к экзаменам в основной школе пройдут обновление

«Выпускные экзамены в основной школе могли бы проводиться настолько рано, насколько это возможно, и настолько поздно, насколько это необходимо. Чтобы у нас было достаточно времени для оценивания», - сказал советник в области общего образования Министерства образования и науки Вальдек Рохтма.