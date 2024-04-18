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График экзаменов на 2025 год: материалы к экзаменам в основной школе пройдут обновление

Ану Вийта-Неухаус
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Государственный экзамен по эстонскому языку.
Государственный экзамен по эстонскому языку. Фото: Marko Saarm

«В следующем году девятиклассники будут сдавать тест PISA в одно время с другими экзаменами», - сказала министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») о выпускных экзаменах в следующем году.

«Выпускные экзамены в основной школе могли бы проводиться настолько рано, насколько это возможно, и настолько поздно, насколько это необходимо. Чтобы у нас было достаточно времени для оценивания», - сказал советник в области общего образования Министерства образования и науки Вальдек Рохтма.

В 2025 году и экзамены, и тест PISA пройдут в апреле и мае. Если раньше экзамены в основной школе начинались в конце мая, то в 2025 году они начнутся 21 апреля.

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