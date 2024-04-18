Luminor: перспективы бизнеса отелей и ресторанов в Эстонии умеренно оптимистичны

Вторая и очень важная группа клиентов - это весь сектор horeca, то есть иностранные туристы как в сфере общественного питания, так и в сфере размещения. К сожалению, приходится констатировать, что туристы не возвращаются в Эстонию в прежнем количестве. Не считая влияния исчезнувших российских туристов, прочих иностранных гостей также меньше, чем в доковидный период.

Ситуацию для ресторанов, а также для гостиниц и мест отдыха (спа), не облегчает и тот факт, что наши цены растут гораздо быстрее. В других странах еврозоны они выросли на 19%, а в нашей стране - на 39%.

Увеличение числа прибывающих иностранных туристов напрямую не подтверждается расписанием наших рейсов. В Эстонии есть довольно приличные варианты вылета из страны, но вариантов прилета довольно мало. Иностранным туристам часто приходится прибывать сюда поздно вечером или даже ближе к ночи и уезжать рано утром. Это добавляет к поездке две ночи в отеле без какой-либо прямой выгоды, что делает путешествие более дорогим.

Повышение НСО в этом году не облегчило ситуацию, как и грядущие в следующем году изменения в подоходном налоге и повышение НСО в отелях с девяти до тринадцати процентов. Более высокий НСО, чем у наших соседей, делает у нас всё более дорогим, поэтому проще выбирать другие направления. Грядущие изменения в системе подоходного налога не принесут существенного облегчения налогового бремени для сектора horeca, поскольку 80% работников этого сектора зарабатывают ниже средней зарплаты по Эстонии.

С другой стороны, Эстония может с оптимизмом смотреть на долгосрочные перспективы гостиничного сектора. У нас действительно есть хорошие отели, а в ресторанах подают вкусную еду. Мы - в новинку для многих потенциальных гостей, и видим, что к нам возвращаются богатые клиенты.

Это значит, что в дополнение к комфортабельным отелям и хорошей еде, которые уже зарекомендовали себя, нам необходимо создавать здесь качественные места для свободного времяпрепровождения. Это будет следующим большим вызовом для эстонского гостиничного сектора - продолжать быть привлекательным для внутреннего потребителя и, с другой стороны, сделать пребывание у нас иностранных гостей более комфортным, отметил Ленно Уускюла.