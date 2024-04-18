Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы.
Luminor: перспективы бизнеса отелей и ресторанов в Эстонии умеренно оптимистичны
На сегодняшний день количество туристов не вернулось на доковидный уровень, но в будущее можно смотреть с осторожным оптимизмом, рассказал в комментарии для BNS главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
По сравнению с периодом, предшествовавшим ковидному кризису 2019 года, в декабре 2019 года стоимость продуктов питания в наших магазинах выросла на 45%, а стоимость предметов домашнего обихода - на целых 79%. При этом цены в ресторанах и отелях выросли всего на 30%. Иными словами, гостиницы и рестораны стоят относительно дешево, а при сравнении ресторанной и домашней еды баланс смещается в сторону первой.
Поскольку то же самое верно также в отношении гостиниц и дома, можно в шутку сказать, что, так как сектор horeca подорожал меньше, есть и ночевать вне дома дешевле, чем дома.
Однако если смотреть в будущее, то можно ожидать, что отели и рестораны продолжат повышать цены, поскольку пропорции не совпадают, а работники и предприниматели в секторе гостеприимства платят из своего кармана за разницу в росте производственных затрат.
Эстонские рестораны обслуживают как местных жителей, так и туристов. Среди местных жителей рестораны посещают в основном те, кто получает более высокую зарплату и предпринимательский доход. Их реальные доходы в последнее время упали меньше, чем у людей со средним или ниже среднего уровнем дохода, поскольку рост цен в основном затронул людей с более низким уровнем дохода.
Вторая и очень важная группа клиентов - это весь сектор horeca, то есть иностранные туристы как в сфере общественного питания, так и в сфере размещения. К сожалению, приходится констатировать, что туристы не возвращаются в Эстонию в прежнем количестве. Не считая влияния исчезнувших российских туристов, прочих иностранных гостей также меньше, чем в доковидный период.
Ситуацию для ресторанов, а также для гостиниц и мест отдыха (спа), не облегчает и тот факт, что наши цены растут гораздо быстрее. В других странах еврозоны они выросли на 19%, а в нашей стране - на 39%.
Увеличение числа прибывающих иностранных туристов напрямую не подтверждается расписанием наших рейсов. В Эстонии есть довольно приличные варианты вылета из страны, но вариантов прилета довольно мало. Иностранным туристам часто приходится прибывать сюда поздно вечером или даже ближе к ночи и уезжать рано утром. Это добавляет к поездке две ночи в отеле без какой-либо прямой выгоды, что делает путешествие более дорогим.
Повышение НСО в этом году не облегчило ситуацию, как и грядущие в следующем году изменения в подоходном налоге и повышение НСО в отелях с девяти до тринадцати процентов. Более высокий НСО, чем у наших соседей, делает у нас всё более дорогим, поэтому проще выбирать другие направления. Грядущие изменения в системе подоходного налога не принесут существенного облегчения налогового бремени для сектора horeca, поскольку 80% работников этого сектора зарабатывают ниже средней зарплаты по Эстонии.
С другой стороны, Эстония может с оптимизмом смотреть на долгосрочные перспективы гостиничного сектора. У нас действительно есть хорошие отели, а в ресторанах подают вкусную еду. Мы - в новинку для многих потенциальных гостей, и видим, что к нам возвращаются богатые клиенты.
Это значит, что в дополнение к комфортабельным отелям и хорошей еде, которые уже зарекомендовали себя, нам необходимо создавать здесь качественные места для свободного времяпрепровождения. Это будет следующим большим вызовом для эстонского гостиничного сектора - продолжать быть привлекательным для внутреннего потребителя и, с другой стороны, сделать пребывание у нас иностранных гостей более комфортным, отметил Ленно Уускюла.