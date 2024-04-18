Европарламент: закон об «иноагентах» угрожает вступлению Грузии в ЕС и НАТО

«Этот закон, который вчера прошел первое чтение в парламенте, является нападением на независимые СМИ и организации гражданского общества. Он несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС. Он противоречит амбициям Грузии относительно членства в ЕС и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны», - заявили ведущие депутаты Европарламента, об этом сообщает «Европейская правда».

Депутаты «глубоко обеспокоены» повторным внесением правящей партией Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Они призвали правительство и парламент Грузии не разочаровывать стремление большинства грузинского народа и сотрудничать с национальными и международными партнерами для обеспечения благоприятной рабочей среды для организаций гражданского общества.

Депутаты обеспокоены сообщениями о том, что спецназовцы применяют силу для разгона несогласных с принятием законопроекта.

«Право на мирные протесты является основополагающим правом и его нужно строго уважать, особенно в стране, стремящейся стать членом ЕС. Любое неизбирательное применение силы против мирных протестующих не может быть оправдано. Мы призываем грузинское руководство обеспечить защиту свободы слова и собраний и избегать любой эскалации насилия», - говорится в заявлении.

Несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.