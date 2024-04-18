Весна в Эстонии ⟩ В Таллинне снова пошел снег

Как и обещали синоптики, в четверг, 18 марта, в Таллинне пошел снег. Белые крупицы скрыли из виду шпили старого города, которые обычно прекрасно видны из офиса Postimees на окраине Кесклинна недалеко от аэропорта.

По прогнозам синоптиков, 18 марта ветер преимущественно будет северо-восточным. Его скорость составит 4-10, а на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от ночных -2...3 градуса на северо-востоке страны днем может разогнаться лишь до 6 градусов. На юге страны ожидалось до 8 градусов тепла. Однако сейчас в Таллинне всего 1 градус выше ноля.

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и северный 4-10, на побережье Вирумаа порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.

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Днем облачность уплотнится. На востоке страны мокрый снег и снег, на западе страны погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный 4-10, на востоке страны порывами до 15 м/с, вечером северо-западный. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.