Swedbank в этом году прогнозирует спад экономики Эстонии

Об этом пресс-служба банка сообщила, отметив, что глобальный экономический рост слаб, но ситуация в разных регионах и странах отличается. Экономика США демонстрирует устойчивый рост, однако рост в еврозоне затормозился.

По мнению экономистов Swedbank Тыну Мертсина, Лийзы Эльмик и Марианны Рыбинской, экономика еврозоны начнет восстанавливаться во второй половине этого года по мере нормализации инфляции и начала снижения процентных ставок Европейским центральным банком.

Swedbank ожидает, что и в этом году экономика Эстонии останется в состоянии небольшого спада, но есть все больше факторов, способствующих восстановлению роста: инфляция замедляется, а покупательная способность населения растет; рынок труда достаточно устойчив; внешний спрос постепенно улучшается, и ожидается снижение процентных ставок.

Ухудшение общего экономического доверия приостановилось и демонстрирует первые признаки улучшения, отмечают эксперты Swedbank.

Падение ставки Euribor затронет почти четверть эстонских домохозяйств, оставив в их бюджетах больше места для потребления и сбережений. В то же время влияние падения процентных ставок на экономику в целом в этом году, скорее всего, останется скромным, так как процентные расходы по кредитным договорам будут меняться постепенно и только через несколько месяцев, в основном через полгода.