Финансовая комиссия Рийгикогу направила проект закона о налоге на сладкие напитки на первое чтение

Председатель комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что цель налога на сладкие напитки - сократить в них количество сахара и подсластителей, чтобы население потребляло напитки с меньшим содержанием сахара и подсластителей или без них.

«Устанавливаемый налог побудит производителей добавлять в напитки меньше сахара и подсластителей, - отметила Аккерманн. - Ставки налога зависят от содержания в продукте сахара и использования подсластителей. Налог будет также распространяться на сладкие напитки, содержащие как сахар, так и подсластители», - добавила председатель комиссии.

По словам члена комиссии Айвара Кокка, международные исследования четко не продемонстрировали, что это поможет нам достичь снижения веса. «Кроме того, пищевая промышленность уже сократила содержание сахара в напитках. Однако введение налоговых ставок окажет значительное влияние на нашу пищевую промышленность, которое приведет к повышению цен и которое в конечном итоге оплатит налогоплательщик», - сказал Кокк.