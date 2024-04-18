Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о налоге на сладкие напитки и направила его на первое чтение.
Финансовая комиссия Рийгикогу направила проект закона о налоге на сладкие напитки на первое чтение
Председатель комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что цель налога на сладкие напитки - сократить в них количество сахара и подсластителей, чтобы население потребляло напитки с меньшим содержанием сахара и подсластителей или без них.
«Устанавливаемый налог побудит производителей добавлять в напитки меньше сахара и подсластителей, - отметила Аккерманн. - Ставки налога зависят от содержания в продукте сахара и использования подсластителей. Налог будет также распространяться на сладкие напитки, содержащие как сахар, так и подсластители», - добавила председатель комиссии.
По словам члена комиссии Айвара Кокка, международные исследования четко не продемонстрировали, что это поможет нам достичь снижения веса. «Кроме того, пищевая промышленность уже сократила содержание сахара в напитках. Однако введение налоговых ставок окажет значительное влияние на нашу пищевую промышленность, которое приведет к повышению цен и которое в конечном итоге оплатит налогоплательщик», - сказал Кокк.
Согласно законопроекту, налогом будут облагаться сладкие напитки с содержанием сахара не менее пяти граммов на сто миллилитров. В отношении сладкого напитка, содержание сахара в котором не менее пяти, но менее восьми граммов на сто миллилитров, будет применяться налоговая ставка 0,15 на литр напитка. В отношении напитка с содержанием сахара более восьми граммов на сто миллилитров будет применяться налоговая ставка 0,45 евро на литр напитка. В отношении напитка, который содержит лишь подсластители либо подсластители и сахар, содержание которого менее пяти граммов на сто миллилитров, вне зависимости от количества подсластителя будет применяться налоговая ставка 0,15 евро на литр напитка.
Налогом будут облагаться напитки при первичном размещении на рынке Эстонии. Налог оплачивает импортер напитка, лицо, закупившее напиток в другом государстве-члене либо эстонский производитель.
Налог также распространяется на напитки, содержащие подсластители, такие как сахарин, аспартам, таматин, сукралоз и стевиолгликозид. Цель - предотвратить ситуацию, в которой производители начнут активнее использовать подсластители, в т. ч. для сокращения количества сахара.
Согласно законопроекту, напитки и смеси, производимые как пищевые добавки, не рассматриваются в качестве сладких напитков.
Налог не распространяется на фруктовые, ягодные и овощные соки без добавленного сахара или подсластителей. От налога также освобождены молоко и молочные продукты и растительные напитки, потребляемые вместо молока. Налог также не распространяется на алкоголь в значении Закона об алкогольной продукции; лекарства и сладкие напитки, используемые для производства и приготовления лекарств; сладкие напитки, изготовленные и предлагаемые в месте продажи без упаковки, предназначенные для немедленного потребления, а также продукты питания для снижения веса и заменители продуктов питания, предназначенные для использования по медицинскому назначению.
Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о налоге на сладкие напитки (418 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 30 апреля. Комиссия предложила закончить первое чтение.