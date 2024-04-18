Кая Каллас: Европа подошла к моменту, который определит будущее на десятилетия вперед

«Мы должны помнить – нам есть, что защищать, и что существует вполне реальная угроза, – подчеркнула премьер-министр. – Европа подошла к критическому моменту, который будет определять нашу безопасность и будущее на десятилетия вперед».

Каллас напомнила, что российская военная промышленность на сегодняшний день мобилизована до такой степени, что производит значительно больше всех видов техники и боеприпасов, чем евроатлантическое сообщество. «В какой-то момент Россия будет готова к следующей войне. Всё, чего они ищут, – это возможность, и мы не должны им ее давать».

По словам премьер-министра, чтобы положить конец российской агрессии, необходимо в первую очередь обеспечить победу Украины и поражение России в продолжающейся войне. Однако для этого Украине срочно нужны боеприпасы и дополнительная ПВО, пояснила премьер-министр. Вместе с тем, Кая Каллас выразила удовлетворение тем, что ряд стран поддержали инициативу Эстонии по оказанию Украине ежегодной военной помощи в размере не менее 0,25% от национального ВВП.

Премьер-министр подчеркнула, что Европе необходимо также повышать собственный оборонный потенциал, для чего следует увеличить расходы на оборону до 2%, согласованных в НАТО в качестве абсолютного минимума. Однако поддержка оборонной промышленности означает не только рост расходов. поскольку За счет этого также создаются новые рабочие места, оживляется экономика и рождаются новые решения, заверила она.

По оценке Каллас, для улучшения ситуации можно многое сделать с помощью следующего долгосрочного бюджета Европейского союза, если больше средств из него будет направлено на оборону. «Текущего уровня, всего лишь 0,86%, просто недостаточно. Новая реальность в области безопасности пришла, чтобы остаться, и наши действия должны быть соответствующими», – сказала она.