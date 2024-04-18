ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУД ПОСТАНОВИЛ ⟩ Кредитор не может требовать возврата процентов от человека с ограниченной дееспособностью

В Государственном суде обсуждался случай, когда человек с ограниченной дееспособностью взял потребительский кредит, который тот вернул лишь частично. И окружной, и административный, и Государственный суд пояснили, что кредитный договор, заключенный без предварительного согласия законного представителя лица с ограниченной дееспособностью, является недействительным.

Таким образом, человек с ограниченной дееспособностью, взявший кредит, не обязан выполнять второстепенные обязательства, связанные с договором, например уплату процентов, однако полученные по договору деньги подлежат возврату.

Коллегия по гражданским делам Государственного суда пояснила, что человек с ограниченной дееспособностью все же имеет более широкие возможности предъявить возражение об утрате обогащения и освобождения от обязательств, с помощью которого можно защитить себя в случае если полученные деньги были использованы.

Например, если человек с ограниченной дееспособностью произвел за счет полученных денег расходы, которые разумный законный представитель не счел бы оправданными в аналогичной ситуации, то обогащение можно посчитать утраченным.