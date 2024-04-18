Весной с городских улиц в воздух поднимаются значительные объемы вредных для здоровья загрязняющих веществ и пыли. Они представляют опасность для дыхательных путей и могут даже отрицательно сказываться на продолжительности жизни. Что же приводит к загрязнению воздуха и что можно сделать, чтобы он был чище?
Весной качество воздуха в городе ухудшается
Несмотря на то, что качество воздуха в Эстонии хорошее, весной в наших городах оно заметно ухудшается. По данным мониторинга качества воздуха, ранней весной концентрация загрязнения городского воздуха в 15-20 раз превышает среднюю. На улицах появляется взвесь из тонкой пыли, возникающая из-за того, что в течение нескольких месяцев использовалась шипованная резина и истирался асфальт. Свой вклад в загрязнение городского воздуха делают и отопительные системы жилых домов, использование неподходящих химикатов, сжигание садовых отходов и курение.
Городской воздух содержит токсичные мельчайшие твердые частицы и угарный газ, образующийся в результате процесса горения. При попадании в кровообращение и организм они могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к инфаркту, инсульту и заболеваниям легких. Кроме того, воздух посредственного качества увеличивает частоту возникновения астмы, аллергий и других проблем с дыхательными путями.
Средства передвижения
Больше всего углекислого газа в городской воздух попадает вследствие использования легковых и грузовых автомобилей, а также прочих транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Главной же причиной возникновения весенней пыли являются шипованные шины, которыми многие водители пользуются в зимний период.
С потеплением возникшая в результате воздействия шипов мельчайшая пыль поднимается в воздух. Рекомендованной альтернативой шипованной резины являются ламельные шины, которые сделают воздух в городской среде чище. Чем меньше же автомобилей, тем меньше загрязнения, поэтому для передвижения рекомендуется по возможности использовать общественный транспорт либо передвигаться пешком, на велосипеде или самокате.
Неподходящие методы очистки
Плачевно на качестве городского воздуха сказываются также проведенные с опозданием очистительные работы и неправильно выбранные методы очистки. Например, запрещено использовать воздуходувки - они поднимают осевшую пыль, которая затем смешивается с выхлопными газами и микроскопическими частицами, что неблагоприятно сказывается на здоровье. Для уловления пыли лучше использовать влажные методы уборки.
Сжигание садовых отходов
Многие жители Эстонии любят поковыряться в саду. Есть и такие, кто по старой привычке занимается сжиганием прошлогодней травы и листьев. Сжигание садовых отходов производит значительные объемы угарного газа, а также неприятный запах дыма, что портит качества воздухе не только на личном участке, но и во всех окрестностях. Листву и ветки деревьев можно сдать на станцию по приему отходов - такой вариант гораздо лучше, чем их сжигание.
Сигаретный дым
Одним из факторов загрязнения воздуха в городах является и сигаретный дом. При сгорании табака возникают тысячи химических соединений, а помимо смол и угарного газа вместе с дымом возникают и такие токсичные соединения, как ацетон и бутан. Оптимальный вариант - не курить в общественном пространстве. Идеальный же - вовсе отказаться от курения. Не все способны на такие перемены, поэтому для начала можно выбрать альтернативный продукт, при использовании которого табак не сжигается, а лишь нагревается. Уже это позволит производить значительно меньшие объемы вредных химических соединений, оказывающихся в воздухе.
Как мы сами можем улучшить качеств городского воздуха?
- Не используйте зимой шипованные шины - перейдите на ламельные.
- Не используйте для передвижения автомобиль. Пользуйтесь общественным транспортом, передвигайтесь на велосипеде или самокате, ходите пешком.
- Не сжигайте садовые отходы - сдавайте листья и ветки на станцию по приему отходов.
- Не курите сигареты либо используйте бездымные табачные или никотинсодержащие продукты.
С городских улиц в воздух поднимается огромное количество загрязняющих веществ и пыли, что опасно для здоровья. Изменив свои привычки, каждый может способствовать улучшению качества воздуха в городе. Важно осознавать, какой след мы оставляем. Начать можно с того, чтобы прекратить использовать шипованные шины, стараться передвигаться пешком, не сжигать садовые отходы и отказаться от курения.