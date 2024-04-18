Весной качество воздуха в городе ухудшается

Неподходящие методы очистки

Плачевно на качестве городского воздуха сказываются также проведенные с опозданием очистительные работы и неправильно выбранные методы очистки. Например, запрещено использовать воздуходувки - они поднимают осевшую пыль, которая затем смешивается с выхлопными газами и микроскопическими частицами, что неблагоприятно сказывается на здоровье. Для уловления пыли лучше использовать влажные методы уборки.

Сжигание садовых отходов

Многие жители Эстонии любят поковыряться в саду. Есть и такие, кто по старой привычке занимается сжиганием прошлогодней травы и листьев. Сжигание садовых отходов производит значительные объемы угарного газа, а также неприятный запах дыма, что портит качества воздухе не только на личном участке, но и во всех окрестностях. Листву и ветки деревьев можно сдать на станцию по приему отходов - такой вариант гораздо лучше, чем их сжигание.

Сигаретный дым