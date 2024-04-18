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Госкомпании выплатят в бюджет огромные дивиденды

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Правительство в четверг утвердило размеры дивидендов, которые будут выплачены в 2024 году государственными предприятиями. Согласно решению, в госбюджет за счет дивидендов поступят 151,85 млн евро, пишет Rus.ERR.

По сообщению Министерства финансов, это на 15,6 млн евро, чем планировалось осенью.

Крупнейший плательщик дивидендов, энергетический концерн Eesti Energia, выплатит 72 млн евро. Далее идут Riigi Kinnisvara - 34,3 млн евро, и Elering - 20 млн евро.

Дивиденды от государственных компаний в этом году составят 158 118 740 евро, из которых 151 786 865 будут выплачены в государственный бюджет. Поскольку государство не является единоличным собственником всех компаний, то в госбюджет поступит часть, соответствующая долевому участию государства.

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