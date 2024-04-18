Правительство в четверг утвердило размеры дивидендов, которые будут выплачены в 2024 году государственными предприятиями. Согласно решению, в госбюджет за счет дивидендов поступят 151,85 млн евро, пишет Rus.ERR.
Госкомпании выплатят в бюджет огромные дивиденды
По сообщению Министерства финансов, это на 15,6 млн евро, чем планировалось осенью.
Крупнейший плательщик дивидендов, энергетический концерн Eesti Energia, выплатит 72 млн евро. Далее идут Riigi Kinnisvara - 34,3 млн евро, и Elering - 20 млн евро.
Дивиденды от государственных компаний в этом году составят 158 118 740 евро, из которых 151 786 865 будут выплачены в государственный бюджет. Поскольку государство не является единоличным собственником всех компаний, то в госбюджет поступит часть, соответствующая долевому участию государства.