Госкомпании выплатят в бюджет огромные дивиденды

По сообщению Министерства финансов, это на 15,6 млн евро, чем планировалось осенью.

Дивиденды от государственных компаний в этом году составят 158 118 740 евро, из которых 151 786 865 будут выплачены в государственный бюджет. Поскольку государство не является единоличным собственником всех компаний, то в госбюджет поступит часть, соответствующая долевому участию государства.