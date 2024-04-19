Эстонским киностартапам открывают дверь в Голливуд

Возможно, что и эстонские компьютерные визуализаторы смогут пройтись по красной дорожке в Голливуде.

В Эстонии начинает работу акселератор, который будет продвигать местные стартапы, разрабатывающие технологические решения для киноиндустрии. Кто знает, возможно, через пару лет местные мастера компьютерной графики уже будут вовсю креативить для Голливуда.