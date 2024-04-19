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Эстонским киностартапам открывают дверь в Голливуд

Наталия Гребнева
, журналист
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Возможно, что и эстонские компьютерные визуализаторы смогут пройтись по красной дорожке в Голливуде.
Возможно, что и эстонские компьютерные визуализаторы смогут пройтись по красной дорожке в Голливуде. Фото: freepik.com

В Эстонии начинает работу акселератор, который будет продвигать местные стартапы, разрабатывающие технологические решения для киноиндустрии. Кто знает, возможно, через пару лет местные мастера компьютерной графики уже будут вовсю креативить для Голливуда.

Инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub, на базе которого будет работать акселератор, родился в Ида-Вирумаа. Его учредителями являются Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и научно-деловой городок «Технополь».

Целью работы центра является поддержка развития талантов и умных технологий в киноиндустрии по всей Эстонии, но и, вследствие расположения на Востоке страны, поддержка малого бизнеса в регионе.

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