В Эстонии начинает работу акселератор, который будет продвигать местные стартапы, разрабатывающие технологические решения для киноиндустрии. Кто знает, возможно, через пару лет местные мастера компьютерной графики уже будут вовсю креативить для Голливуда.
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Эстонским киностартапам открывают дверь в Голливуд
Инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub, на базе которого будет работать акселератор, родился в Ида-Вирумаа. Его учредителями являются Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и научно-деловой городок «Технополь».