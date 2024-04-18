МНЕНИЕ ⟩ Эстонских заемщиков грабят средь бела дня. И закон позволяет это делать

Государство поняло, что потребитель оказался в ситуации, когда он принимает вредные для себя самого решения, вдобавок создание положительного кредитного регистра поможет ответственной кредитной организации оценить финансовые возможности каждого клиента. Однако это сработает только в том случае, если действует саморегулирование кредиторов. Десятки поставщиков услуги рассрочки работают в не урегулированной законодательством сфере, находясь в ожидании клиента, которому ответственная кредитная организация не одобрила займ. Человеку уже очень сложно вырваться из замкнутого круга займов с грабительскими условиями, ведь, помимо высоких процентных ставок, предоставляющие услугу компании также зарабатывают на крупных штрафах, исполнительских сборах и других требованиях.

По закону кредиторы не имеют права выплачивать премии людям, принимающим кредитные решения. Поскольку сегодня в роли своего рода кредитных брокеров выступают торговцы, предлагающие рассрочку, то же самое правило должно распространяться и на них, так как сегодня торговец может заработать на рассрочке больше, чем сам кредитор. Таким образом, вместо того, чтобы вместе найти наиболее выгодное решение, существует больший соблазн предложить потребителю более дорогой вариант финансирования.

Осведомленность людей

Экспериментировать с кошельками людей начали в 2016 году, когда после большого экономического кризиса был принят ограничительный Закон о рекламе, который очень четко определил, как можно рекламировать потребительские кредиты.