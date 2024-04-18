Человеку очень сложно вырваться из замкнутого круга займов с грабительскими условиями, ведь, помимо высоких процентных ставок, предоставляющие услугу компании также зарабатывают на крупных штрафах, исполнительских сборах и других требованиях, пишет финансовый эксперт Танель Лассик.
МНЕНИЕ ⟩ Эстонских заемщиков грабят средь бела дня. И закон позволяет это делать
Приятно читать в новостях, что Министерство финансов делает шаги по направлению к созданию положительного кредитного регистра. Если все пройдет гладко, то уже осенью Рийгикогу может принять закон о создании регистра, который обяжет банки и других кредиторов проверять истинное финансовое положение заемщика перед выдачей кредита.
Безусловно, это важный шаг на пути к тому, чтобы взять под контроль ситуацию, когда десятки тысяч людей испытывают трудности с выплатами по кредитам. Но положительная кредитный регистр - это только часть дела.
Если мы хотим добиться того, чтобы каждый потенциальный заемщик в Эстонии был надежно защищен законом, необходимо аналогичным образом регулировать рынок кредиторов, так как при нынешних условиях заемщиков грабят средь бела дня, и закон позволяет это делать.
Регулирования должны быть внесены в закон!
Следует признать, что финансовая грамотность жителей Эстонии в теории очень высока, но применение этих знаний на практике встречается редко. Это дает кредиторам возможность эксплуатировать клиентов, соблазняя их брать все новые и новые займы, сумма возврата по которым колоссально превышает сумму займа.
В основном эстонские кредиторы заключают с заемщиками чрезвычайно выгодные для себя сделки с фиксированной процентной ставкой, которая, по сути, является процентом, начисляемым на основную сумму долга (иными словами, сумму покупки) в течение всего периода погашения. Мы неоднократно обращали внимание надзорных органов на различные методы расчета процентов, но никаких действий со стороны законодателя не последовало.
Приведу пример: если фиксированная процентная ставка по рассрочке для бытовой техники стоимостью 2500 евро составляет 17 процентов в год, это означает, что в течение всего периода кредита нужно платить 17 процентов с 2500 евро. Человек видит, что ежемесячные выплаты в размере 105 евро в течение трех лет ему по силам, и больше ни о чем не задумывается, хотя в реальности бытовая техника обходится ему примерно в 1,8 раза дороже, чем если бы процентная ставка рассчитывалась с остатка кредита.
Есть и другие возможности: демонстрировать чуть более низкую процентную ставку, но взимать более высокую ежемесячную комиссию за обслуживание, плату за заключение договора или плату за досрочное погашение.
Ситуация изменится только тогда, когда люди снова начнут четко понимать, во сколько им в конечном итоге обойдется то или иное финансовое обязательство
Таким образом, крайне необходимо внести следующие регулирования в закон.
Во-первых, организация, предлагающая рассрочку платежа, должна рассматриваться как посредник и, следовательно, обязана раскрывать информацию о своих комиссионных, как это делают страховые маклеры.
Во-вторых, предоставляющие услугу организации должны в обязательном порядке предлагать клиенту не менее трех сравнительных предложений, если они сотрудничают с несколькими кредиторами.
В-третьих, для ясности и прозрачности следует установить единый метод расчета процентов для всех потребительских кредитных продуктов, после чего все кредиторы будут рассчитывать проценты на основе остатка долга.
Государство поняло, что потребитель оказался в ситуации, когда он принимает вредные для себя самого решения, вдобавок создание положительного кредитного регистра поможет ответственной кредитной организации оценить финансовые возможности каждого клиента. Однако это сработает только в том случае, если действует саморегулирование кредиторов. Десятки поставщиков услуги рассрочки работают в не урегулированной законодательством сфере, находясь в ожидании клиента, которому ответственная кредитная организация не одобрила займ. Человеку уже очень сложно вырваться из замкнутого круга займов с грабительскими условиями, ведь, помимо высоких процентных ставок, предоставляющие услугу компании также зарабатывают на крупных штрафах, исполнительских сборах и других требованиях.
По закону кредиторы не имеют права выплачивать премии людям, принимающим кредитные решения. Поскольку сегодня в роли своего рода кредитных брокеров выступают торговцы, предлагающие рассрочку, то же самое правило должно распространяться и на них, так как сегодня торговец может заработать на рассрочке больше, чем сам кредитор. Таким образом, вместо того, чтобы вместе найти наиболее выгодное решение, существует больший соблазн предложить потребителю более дорогой вариант финансирования.
Осведомленность людей
Экспериментировать с кошельками людей начали в 2016 году, когда после большого экономического кризиса был принят ограничительный Закон о рекламе, который очень четко определил, как можно рекламировать потребительские кредиты.
Целью закона было конкретизировать сообщение рекламы потребительского кредита, устранить многообещающие призывы и обратить внимание на связанные с займом комиссии и важные составляющие стоимости кредита в надежде, что на их основе потребитель примет обдуманное решение.
По иронии судьбы, прошедшие восемь лет фактически привели к снижению уровня понимания людей. Искусственное торможение развития рынка привело к снижению конкуренции и рыночной силы, способной снизить цены на кредиты, что привело к потере осведомленности потребителей. Более того, я уверен, что даже некоторые кредиторы не понимают принципов расчета процентов по фиксированной ставке и с учетом остатка долга. Но сейчас это не имеет значения, потому что соответствующего закона нет, и ужасно дорогой кредит может выдать кто угодно.
Ситуация изменится только тогда, когда люди снова начнут четко понимать, во сколько им в конечном итоге обойдется то или иное финансовое обязательство.
Способность людей справляться с жизненными ситуациями зависит от их собственной осведомленности. К сожалению, она достаточно низкая, и в то же время в средствах массовой информации постоянно говорят об инвестициях и получении прибыли, поэтому экономия и реорганизация существующих расходов - не такая уж популярная тема. Еще раз подчеркну, что продвижение создания позитивного кредитного регистра важно, но в то же время необходимо предпринять следующие шаги, чтобы обуздать разгул «ковбойского капитализма».