Переедание нездоровой пищи может привести к повреждению долговременной памяти

Согласно исследованию Университета Южной Калифорнии, диета с высоким содержанием жиров и сахара может вызвать повреждение долговременное памяти у подростков. Исследователи отметили, что у подростков, питающихся нездоровой пищей, могут развиться серьезные проблемы с памятью, которые сохраняются и во взрослом возрасте, даже после перехода на более здоровую диету.