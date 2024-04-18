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Переедание нездоровой пищи может привести к повреждению долговременной памяти

rus.postimees.ee
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Фастфуд.
Фастфуд. Фото: Bernd Jürgens via www.imago-images.de

Зачастую употребление нездоровой пищи связано с повышенным риском ожирения и хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Недавнее исследование показало, что постоянное употребление нездоровой пищи в подростковом возрасте может оставить неизгладимый след в мозге, влияя на функцию памяти.

Согласно исследованию Университета Южной Калифорнии, диета с высоким содержанием жиров и сахара может вызвать повреждение долговременное памяти у подростков. Исследователи отметили, что у подростков, питающихся нездоровой пищей, могут развиться серьезные проблемы с памятью, которые сохраняются и во взрослом возрасте, даже после перехода на более здоровую диету.

По словам Скотта Каноски из Колледжа литературы, искусств и наук Дорнсифа Университета Южной Калифорнии, подростковый возраст - очень чувствительный период для мозга, когда происходят важные изменения в развитии.

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