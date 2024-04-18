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Подарок заядлым нарушителям: Министерство климата отказалось от системы штрафных баллов

rus.postimees.ee
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Полицейский.
Полицейский. Фото: Kristjan Teedema

Министерство климата отказалось от разрабатываемой много лет системы штрафных баллов для водителей и вместо этого хочет сосредоточиться на наиболее серьезных нарушениях ПДД, однако, по оценке полиции, бороться следует именно с систематическими нарушителями, Rus.ERR.

На вопрос гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева о причинах отказа ввести систему штрафных баллов министр климата Кристен Михал ответил, что отсутствует политический консенсус.

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«Систему штрафных баллов мы вводить не будем, но сейчас разрабатывается система влияния на лиц, совершивших серьезные нарушения», – сообщил Михал.

По оценке подполковника полиции Сирле Лойго, существующей системы недостаточно: «У нас в стране на самом деле нет никаких мер, которые помогли бы исправить поведение этих людей на дороге, поскольку в рамках сокращенного производства в качестве наказания предусмотрен только денежный штраф».

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