Подарок заядлым нарушителям: Министерство климата отказалось от системы штрафных баллов

На вопрос гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева о причинах отказа ввести систему штрафных баллов министр климата Кристен Михал ответил, что отсутствует политический консенсус.

«Систему штрафных баллов мы вводить не будем, но сейчас разрабатывается система влияния на лиц, совершивших серьезные нарушения», – сообщил Михал.

По оценке подполковника полиции Сирле Лойго, существующей системы недостаточно: «У нас в стране на самом деле нет никаких мер, которые помогли бы исправить поведение этих людей на дороге, поскольку в рамках сокращенного производства в качестве наказания предусмотрен только денежный штраф».