Посетить Исландию мечтают многие, но спланировать путешествие на остров посреди океана может быть непросто - потому что далеко и чертовски дорого. Я провела в стране льда и пламени достаточно времени, поэтому расскажу, почему туда стоит ехать, и возьму на себя смелость поделиться парочкой советов, как съездить в эту удивительную страну без оформления закладной на дом, пишет журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Можно ли съездить в Исландию и не оставить там все деньги, как в казино?
Исландию стоит посетить хотя бы потому, что эта страна не похожа ни на одну другую: это как Марс, только со мхом, водопадами и лошадками. Даже при наличии богатого словарного запаса описать удивительную красоту Исландии трудно, это просто надо увидеть. Гейзеры, вулканы, фьорды, горячие источники, ледники, горы, бесконечные поля без единого дерева на десятки километров, северные сияния и черные базальтовые пляжи. Несмотря на довольно скромное количество населения в 380 000 с лишним человек, сама страна большая, и в каждом ее уголке свои особенности.
Любое путешествие начинается с аэропорта в Кеблавике, и оттуда большая часть туристов сразу едет в столицу - Рейкьявик. Город небольшой, аккуратный, и как по мне - весьма скучный. За пол дня его можно исходить вдоль и поперек, и сполна насладиться нечеловеческими ценами на суп с двумя грустными креветками в туристических ресторанах. Столица крайне дорогая, и спать в ней обойдется в копеечку, поэтому совет первый: бронируйте жилье без излишеств в небольших населенных пунктах. В Исландии большой выбор коттеджей на любой вкус, и если вам удастся собрать компанию друзей, поделить расходы на ночлег будет гораздо проще.
То же самое и с арендой машины, без которой в этой стране делать нечего. Чем вас больше, тем дешевле обойдется аренда. Про передвижение на общественном транспорте можете забыть: в Исландии эта система не развита, и до самых крутых достопримечательностей без машины не добраться. Транспорт еще очень любит опаздывать, что сильно бесит. Машину же арендовать можно заранее или в аэропорту, цены будут зависеть от выбранной модели и марки.
Совет второй: берите полную страховку на автомобиль - исландские грунтовые дороги и сильный ветер кого угодно доконают. Прилетевший в лобовое стекло камешек или оторванная ветром дверь будут стоить очень дорого, поэтому всепокрывающая страховка - ваш лучший друг. А имея машину, в целом, уже и не так важно, где вы поселитесь - прыгнул за руль и в любой момент поехал смотреть на красивое во все четыре стороны.
Есть специальные туристические туры по стратегически важным местам на автобусе для особо ленивых и немощных, но как по мне - это от лукавого. Водить машину в Исландии даже начинающему водителю не составит труда, но даст шанс увидеть гораздо больше.
Исландия - не место для выпендрежа
Во время трипа в эту страну лучше забыть о завтраках в кафешках и ужинах в ресторанах - если вы, конечно, не получаете прибыль с торговли оружием и наркотиками. Попить кофе на двоих вам обойдется в 25 евро, простенько поужинать с пивком - минимум в 100. Алкоголь в Исландии тоже очень дорогой, а купить его можно только в специализированных магазинах, часы работы которого как в детском садике.
Выпить в баре - оставить там половину зарплаты. Оно вам надо? Если хочется путешествовать бюджетно, то вот вам совет третий - снимайте жилье с кухней, где сможете сами готовить себе еду - и на завтрак, и на ужин, и высокобелковые нажористые бутеры в дорогу. Не очень фэнси, но очень умно. Цены на некоторые продукты в супермаркетах, кстати, даже ниже, чем в Эстонии. Обязательно попробуйте исландскую баранину, даже если баранина вам не нравится. А если без алкоголя жизнь не мила - затарьтесь им сразу по прилету в аэропорту.
Совет четвертый: также, как и в других странах, не тратьте время и деньги на сувенирные лавки и магазины - там все дорого и, если уж быть честной, нафиг не нужно. Если хочется везти из Исландии что-то помимо воспоминаний, пусть это будет исландская шерсть - недешевая, но невероятно качественная и теплая. Привезете шерстяное нечто себе домой, и оно будет согревать вас холодными эстонскими зимами. В аэропорту можно прикупить особенный исландский алкоголь или крайне вонючую рыбу, да и в целом те же сувениры там будут дешевле, чем в лавочках Рейкьявика.
Выбирая время для путешествия, обязательно учитывайте, что туристический сезон в Исландии начинается в мае, а заканчивается в сентябре. Но хуже всего - в летние месяцы. В это время погода существенно лучше, но и туристов в разы больше. Если не хотите толпиться в потоке азиатов с камерами у каждого мало-мальски красивого места, берите билеты на апрель или сентябрь. Проще будет и с платными развлечениями - такими, как посещение ледников или катание на снегоходах, плавание с китами и туры на острова с тупиками. Очаровашек-тупиков в холодное время года в Исландии, к сожалению, нет. Но и в сезон найти их можно не везде.
Не забудьте про правильно подобранную одежду, Исландия - не место для выпендрежа. Хорошая трекерская обувь, теплые непромокаемые вещи и удобные рюкзаки существенно облегчат вам путешествие. Только на этом острове по-настоящему понимаешь смысл фразы «нет плохой погоды, есть плохая одежда». В Исландии красиво, даже когда на улице армагеддон, и к этому надо быть готовым.
Если у вас стандартный недельный или двухнедельный отпуск, посмотреть все точно не получится. Большинство туристов приезжают даже меньше, чем на неделю, и едут в путешествие по «золотому кольцу», которое позволит познакомиться с наиболее популярными достопримечательностями. Но я бы порекомендовала брать всю неделю, а лучше две, и заранее сделать хорошую домашнюю работу, чтобы проложить свой собственный маршрут. В Исландии много так называемых спрятанных сокровищ - удивительных мест, менее известных, но не менее красивых. Отдельного внимания заслуживают западные исландские фьорды - ехать далеко, но оно того стоит.
Исландия - это не вариант для ленивых путешественниках с очень ограниченным бюджетом. Не подойдет она и тем, кто сильно устал от эстонской непогоды и хочет спокойно поваляться на пляже. Любителям культуры и архитектуры или, наоборот, клубных тусовок и шоппинга на острове делать тоже нечего. Исландия - это про ледяное приключение для тех, кто очень любит и ценит красоту северной природы, кто готов пожертвовать комфортом, чтобы открыть для себя что-то новое. Даже учитывая все эти советы, вы неплохо сэкономите, но путешествие не будет дешевым. Зато точно запомнится!