ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Можно ли съездить в Исландию и не оставить там все деньги, как в казино?

Совет второй: берите полную страховку на автомобиль - исландские грунтовые дороги и сильный ветер кого угодно доконают. Прилетевший в лобовое стекло камешек или оторванная ветром дверь будут стоить очень дорого, поэтому всепокрывающая страховка - ваш лучший друг. А имея машину, в целом, уже и не так важно, где вы поселитесь - прыгнул за руль и в любой момент поехал смотреть на красивое во все четыре стороны.

Есть специальные туристические туры по стратегически важным местам на автобусе для особо ленивых и немощных, но как по мне - это от лукавого. Водить машину в Исландии даже начинающему водителю не составит труда, но даст шанс увидеть гораздо больше.

Очень дружелюбные исландские лошади. Фото: Диана Харламова

Исландия - не место для выпендрежа

Во время трипа в эту страну лучше забыть о завтраках в кафешках и ужинах в ресторанах - если вы, конечно, не получаете прибыль с торговли оружием и наркотиками. Попить кофе на двоих вам обойдется в 25 евро, простенько поужинать с пивком - минимум в 100. Алкоголь в Исландии тоже очень дорогой, а купить его можно только в специализированных магазинах, часы работы которого как в детском садике.