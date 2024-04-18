«Письмо канцлеру юстиции будет отправлено уже сегодня. Мы еще должны проконсультироваться с юристами по поводу того, обращаться ли нам в правоохранительные органы и прокуратуру», - сказал вице-председатель Центристской партии Лаури Лаатс.

В воскресенье на выборах мэра Таллинна кандидат от социал-демократов Евгений Осиновский в первых двух турах не смог набрать необходимые сорок голосов. В третьем туре он получил 41 голос и стал мэром.

В среду депутаты Центристской партии вместе с городскими чиновниками повторно проверили бюллетени и обнаружили в документах третьего тура закономерность, указывающую на то, что бюллетени были сознательно помечены, что является нарушением тайны голосования. Каждая партия правящей коалиции получила свой уголок в графе «за» (верхний левый, нижний левый, верхний правый, нижний правый), и при проверке голосов это наблюдение подтвердилось. Технически бюллетени не были испорчены, но это ставит вопрос о том, была ли гарантирована тайна голосования.

Председатель горсобрания Марис Сильд (СДПЭ) сказала Postimees, что то, как были заполнены бюллетени, не меняет результатов голосования. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) заявил ERR, что если делали пометки, из какой фракции голосовавший, но неизвестно, кто это конкретно, речь все-таки идет о тайном голосовании.