СМИ: число остающихся в живых заложников в Газе остается неизвестным

«Шесть месяцев спустя, после того как бойцы ХАМАС атаковали Израиль и взяли в плен более 250 заложников, сохраняется неясность - сколько именно пленников все еще живы в Газе, заявляют американские и израильские официальные лица», - информирует телеканал.

Представители американских властей пояснили, что в живых осталось намного меньше заложников, чем об этом известно общественности. Собеседники телеканала уточнили, что такая неопределенность подрывает перспективы заключения соглашения о прекращении огня и освобождения оставшихся заложников.

В администрации США полагают, что пять американских заложников все еще живы; также в руках ХАМАС - тела нескольких ранее скончавшихся американцев.

При этом в Вашингтоне обвиняют ХАМАС в требованиях, которые нельзя удовлетворить. Также NBC приводит слова неназванного представителя израильских властей, согласно которым ХАМАС «не заинтересован в сделке, надеется на эскалацию региональной ситуации, и вот почему переговоры по-прежнему буксуют».

Накануне глава правительства Катара, который выступает посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, Мухаммед бин Абдельрахман выразил мнение, что переговоры по установлению перемирия в секторе Газа зашли в тупик.

До этого телеканал CNN передавал со ссылкой на осведомленный источник, что ХАМАС вдвое сократила число заложников, которых они готовы освободить в ходе первого этапа потенциального соглашения с Израилем о прекращении огня. В последнем встречном предложении ХАМАС предложила освободить менее 20 заложников в обмен на шестинедельное прекращение огня. Ранее речь шла об освобождении 40 заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль. Но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.