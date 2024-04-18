Госсуд признал Закон о налогообложении противоречащим Конституции

В декабре президент Алар Карис обратился в Госсуд и потребовал признать неконституционными Закон о земельном налоге и Закон о внесении изменений в Закон о налогообложении, принятые в Рийгикогу 18 декабря прошлого года. Президент счел, что спорный закон не был принят в соответствии с Конституцией, поскольку правительство неоправданно увязало законопроект с вотумом доверия, тем самым чрезмерно ограничив компетенцию Рийгикогу и права депутатов.

В опубликованном сегодня решении коллегия конституционного надзора Госсуда пояснила, что, хотя Конституция не предусматривает явных условий, которые должны быть соблюдены, когда законопроект увязан с вотумом доверия, это не означает, что правительство может увязывать законопроекты с вотумом доверия без каких-либо ограничений. Увязка законопроекта с вотумом доверия сокращает возможности парламентского обсуждения, поскольку уменьшает возможность членов парламента представлять и обсуждать предложения по поправкам и, таким образом, участвовать в законодательстве.

Кроме того, вместо проблем, которые должен решать конкретный законопроект, на первый план выходит вопрос о том, следует ли правительству уходить в отставку. Поскольку увязка законопроекта с вотумом доверия означает вмешательство правительства в осуществление законодательной власти, то это можно сделать лишь в целях преодоления обструкции, если сам парламент не способен эффективно устранить препятствие, учитывая, в том числе, актуальность и неизбежность законопроекта с точки зрения реализации политики правительства.

Коллегия пришла к выводу, что, поскольку обструкция заключалась во внесении в законопроект многочисленных взаимоисключающих поправок, Рийгикогу мог эффективно преодолеть ее путем голосования по поправкам единым пакетом. В отличие от увязки законопроекта с вопросом доверия, принятые самим Рийгикогу меры не привели бы к единообразному ограничению прав всех членов Рийгикогу, а лишь ограничили бы права тех, кто участвовал в обструкции.

Госсуд удовлетворил просьбу президента и признал закон противоречащим Конституции. По мнению коллегии, обструкция, использованная в процедуре данного законопроекта, могла быть преодолена иным способом. В данном случае временные ограничения, на которые ссылалось правительство, в сочетании с необходимостью проведения своей политики не были достаточно убедительными, чтобы сделать принятие законопроекта необходимым для реализации политики правительства и оправдать вмешательство, обусловленное увязкой законопроекта с вотумом доверия.