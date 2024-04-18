Баскетболист НБА получил пожизненную дисквалификацию

24-летний Портер получил дисквалификацию за участие в мошенничестве со ставками. В этом году игрок, сыгравший 26 матчей в футболке «Торонто Рэпторс», пять из которых в стартовой пятерке, в общей сложности делал ставки на игры НБА 13 раз, три из которых были даже на матчи, в которых он принимал участие.

Например, он трижды ставил на поражение «Рэпторс» в регулярном сезоне НБА. В общей сложности ему удалось заработать на этом чуть более 22 000 долларов прибыли, но как только вскрылся факт мошенничества, у него запросили эти деньги назад.

Самое крупное нарушение произошло с договорными матчами. А именно, 20 марта Портер предоставил конфиденциальную информацию о своем здоровье человеку, делающему ставки на спорт, который затем поставил 80 000 долларов на плохую игру нападающего «Рэпторс». Ставка принесла этому человеку 1,1 миллиона долларов, но и она была аннулирована.

Портер, перешедший в НБА в 2020 году, успел сыграть 37 игр в сильнейшей баскетбольной лиге мира, прежде чем был дисквалифицирован на всю жизнь. В ходе матчей он набирал в среднем 3,7 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи.

Он не единственный баскетболист НБА в своей семье: его брат Майкл Портер-младший перешел в высшую лигу раньше него. Карьера последнего сложилась значительно ярче, и в прошлом сезоне он стал чемпионом НБА в составе «Денвер Наггетс».