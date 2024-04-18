В среду, 17 апреля, в Рийгикогу оппозиционные партии блокировали работу парламента, в ответ на что коалиционные партии впервые решили препятствовать обструкции с помощью ограничения перерывов.
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Коалиция нашла новый инструмент в борьбе против обструкции в Рийгикогу
Оппозиционные партии, возглавляемые Консервативной народной партией Эстонии (EKRE), активно использовали возможность блокировать работу Рийгикогу в течение последнего года, представляя десятки или сотни поправок к законопроектам и умышленно затягивая заседания за счет частых перерывов, обычно длиной в десять минут. Целью было максимально затруднить работу парламента и усложнить принятие законопроектов.