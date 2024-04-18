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Коалиция нашла новый инструмент в борьбе против обструкции в Рийгикогу

Май-Брит Юрман
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Политики EKRE Март и Мартин Хельме не доверяют электронным выборам, потому что они не поддаются проверке. Председатель конституционной комиссии Террас заверил их, что электронные выборы также являются легитимными.
Политики EKRE Март и Мартин Хельме не доверяют электронным выборам, потому что они не поддаются проверке. Председатель конституционной комиссии Террас заверил их, что электронные выборы также являются легитимными. Фото: Tairo Lutter

В среду, 17 апреля, в Рийгикогу оппозиционные партии блокировали работу парламента, в ответ на что коалиционные партии впервые решили препятствовать обструкции с помощью ограничения перерывов.

Оппозиционные партии, возглавляемые Консервативной народной партией Эстонии (EKRE), активно использовали возможность блокировать работу Рийгикогу в течение последнего года, представляя десятки или сотни поправок к законопроектам и умышленно затягивая заседания за счет частых перерывов, обычно длиной в десять минут. Целью было максимально затруднить работу парламента и усложнить принятие законопроектов.

Однако коалиция нашла новый способ остановить обструкцию. В среду EKRE представила 96 поправок к обсуждавшемуся в Рийгикогу законопроекту, касающемуся изменения правил электронного голосования. Конституционная комиссия сгруппировала большинство поправок, тем самым уменьшив их общее количество, что EKRE назвала незаконным.

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