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БЕЗУМНЫЕ ПОПРАВКИ ⟩ Радикальная республиканка в США хочет отправить сторонников помощи Украине на фронт

rus.postimees.ee
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Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин. Фото: Alex Wong

Конгрессвумен-республиканка от штата Джорджия и соратница экс-президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин предложила поправки в законопроект, касающийся помощи Украине. Одной из них является требование ко всем членам Конгресса, которые проголосуют за помощь Украине, встать в ряды ВСУ.

Грин, представляющая штат Джорджия, внесла в общей сложности семь поправок в так называемый Закон о продолжении выделения ассигнований на безопасность Украины, который, в случае одобрения, предоставит Киеву помощь в размере 61 миллиона долларов: это ясно из списка, опубликованного на сайте Палаты представителей.

Первый из них сформулирован следующим образом: «Требует, чтобы все члены Конгресса, которые проголосуют за этот закон, были призваны в украинскую армию". Грин также представила предложения, согласно которым Украине запретят финансирование до тех пор, пока в стране не пройдут "свободные и справедливые выборы" и "не прекратятся гонения на христиан"».

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