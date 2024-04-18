БЕЗУМНЫЕ ПОПРАВКИ ⟩ Радикальная республиканка в США хочет отправить сторонников помощи Украине на фронт

Конгрессвумен-республиканка от штата Джорджия и соратница экс-президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин предложила поправки в законопроект, касающийся помощи Украине. Одной из них является требование ко всем членам Конгресса, которые проголосуют за помощь Украине, встать в ряды ВСУ.
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Грин, представляющая штат Джорджия, внесла в общей сложности семь поправок в так называемый Закон о продолжении выделения ассигнований на безопасность Украины, который, в случае одобрения, предоставит Киеву помощь в размере 61 миллиона долларов: это ясно из списка, опубликованного на сайте Палаты представителей.