БЕЗУМНЫЕ ПОПРАВКИ ⟩ Радикальная республиканка в США хочет отправить сторонников помощи Украине на фронт

Грин, представляющая штат Джорджия, внесла в общей сложности семь поправок в так называемый Закон о продолжении выделения ассигнований на безопасность Украины, который, в случае одобрения, предоставит Киеву помощь в размере 61 миллиона долларов: это ясно из списка, опубликованного на сайте Палаты представителей.

Первый из них сформулирован следующим образом: «Требует, чтобы все члены Конгресса, которые проголосуют за этот закон, были призваны в украинскую армию". Грин также представила предложения, согласно которым Украине запретят финансирование до тех пор, пока в стране не пройдут "свободные и справедливые выборы" и "не прекратятся гонения на христиан"».