Нотариусы: как прошел и чем порадовал первый квартал этого года

Если в первом квартале прошлого года нотариусы заверили 15 275 сделок с недвижимостью, то в первом квартале этого года их было 14 098. Заметнее всего число сделок сократилось на Хийумаа (43%), в Пылвамаа (33%) и Валгамаа (29%). Число сделок с недвижимостью снизилось на 16% в Пярнумаа, на 14% в Ляэне-Вирумаа, на 13% в Йыгевамаа, на 12% в Ляэнемаа и Тартумаа, на 10% на Сааремаа, на 8% в Рапламаа и Вырумаа и на 6% в Харьюмаа. Выросло количество сделок лишь в трех уездах – в Ида-Вирумаа на 11%, в Ярвамаа на 10% и в Вильяндимаа на 1%.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, уменьшение количества сделок с недвижимостью замедлилось, но оно продолжается из-за установившейся неопределенной ситуации в экономике Эстонии: «Процентные ставки по-прежнему высоки и быстрого их снижения на данный момент не предвидится, поэтому особого оптимизма на рынке недвижимости также нет. С начала апреля Банк Эстонии смягчил условия оценки кредитоспособности, в результате чего максимально возможная сумма кредита для заемщиков увеличится, но оценивать влияние этого шага на активность рынка недвижимости еще рано».

«С начала апреля Банк Эстонии смягчил условия оценки кредитоспособности, в результате чего максимально возможная сумма кредита для заемщиков увеличится, но оценивать влияние этого шага на активность рынка недвижимости еще рано»

Объем всех официальных действий и услуг нотариусов в годовом сравнении также сократился, но снижение было вдвое меньше, чем в случае сделок с недвижимостью – на 4%. Если в первом квартале прошлого года нотариусы совершили 67 272 официальных действия, то в этом году их было 65 002. Однако дистанционное заверение сделок по видеосвязи по сравнению с прошлым годом увеличилась, и всего в первом квартале этого года было выполнено 11 614 удаленных заверений, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Дистанционное заверение сделок стало настоящей историей успеха нотариата, – отметила Саар-Йохансон. – Увеличение количества дистанционных заверений на десятую часть, в ситуации, когда и число сделок с недвижимостью, и общее количество официальных действий идут на спад, демонстрирует, что клиенты очень хорошо приняли эту услугу и высоко ценят удобство дистанционного заверения».