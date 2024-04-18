Пярнуский концертный зал показал элитный рояль

Покупку рояля в Пярну отметили на этой неделе в торжественной обстановке. Новинку опробовали на сцене лучшие музыканты страны, а после концерта все посетители смогли попробовать гигантский торт в виде рояля в натуральную величину, изготовленный на заказ.

Сверкающий новехонький инструмент был доставлен в концертный зал Пярну прямо с фабрики Steinway в Гамбурге, где его выбрали известные пианисты Стен Лассманн и Михкель Полль, а также настройщик Андрес Леэзик.

«Из примерно десяти инструментов, которые нам предоставили на выбор на фабрике в Гамбурге, этот – определенно лучший. Рояль олицетворяет собой мощь и блеск, которые требуются от инструмента, когда солируешь в большом зале и выступаешь под сопровождение оркестра, а также глубину звучания, чувствительность и однородность всех регистров, свойственных для роялей Steinway», – сказал пианист Стен Лассманн.

«Отрадно, что долгожданный концертный рояль Steinway прибыл в зал, который славится одной из лучших акустик в Эстонии. Хороший инструмент дает пианисту свободу самовыражения и позволяет донести до слушателя всё, что он хочет, умеет и чувствует в музыке. Выбранное фортепиано обладает яркостью звучания, широчайшим диапазоном и чувствительной механикой», – подчеркнул пианист Михкель Полль.