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Пярнуский концертный зал показал элитный рояль

rus.postimees.ee
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Новый большой концертный рояль Steinway получил постоянную прописку на одной из представительских концертных площадок страны – в Пярнуском концертном зале. Приобретение роскошного инструмента прямо с завода стало возможным впервые за более чем 20-летнюю историю зала.

Покупку рояля в Пярну отметили на этой неделе в торжественной обстановке. Новинку опробовали на сцене лучшие музыканты страны, а после концерта все посетители смогли попробовать гигантский торт в виде рояля в натуральную величину, изготовленный на заказ.

Сверкающий новехонький инструмент был доставлен в концертный зал Пярну прямо с фабрики Steinway в Гамбурге, где его выбрали известные пианисты Стен Лассманн и Михкель Полль, а также настройщик Андрес Леэзик.

«Из примерно десяти инструментов, которые нам предоставили на выбор на фабрике в Гамбурге, этот – определенно лучший. Рояль олицетворяет собой мощь и блеск, которые требуются от инструмента, когда солируешь в большом зале и выступаешь под сопровождение оркестра, а также глубину звучания, чувствительность и однородность всех регистров, свойственных для роялей Steinway», – сказал пианист Стен Лассманн.

«Отрадно, что долгожданный концертный рояль Steinway прибыл в зал, который славится одной из лучших акустик в Эстонии. Хороший инструмент дает пианисту свободу самовыражения и позволяет донести до слушателя всё, что он хочет, умеет и чувствует в музыке. Выбранное фортепиано обладает яркостью звучания, широчайшим диапазоном и чувствительной механикой», – подчеркнул пианист Михкель Полль.

Настройщик музыкальных инструментов Андрес Леэзик при выборе рояля учел несколько моментов: «Я оцениваю звуковые характеристики и доверяю при этом своему уху. Важно, как инструмент отзывается на движение пальцев и какой звук при этом издает – не только отдельно взятой клавишей, а в общем и целом».

Особое значение покупке придает тот факт, что рояль для Пярну впервые в истории был приобретен на собственные сбережения Eesti Kontsert, отметила руководитель концертной организации Керту Орро.

«Ранее такую роскошь мог себе позволить только столичный концертный зал «Эстония», а освободившиеся инструменты поступали в распоряжение наших концертных площадок в других городах. Сейчас настал исторический момент. Новый рояль будет находиться в распоряжении Eesti Kontsert и его партнеров: Пярнуского городского оркестра, базирующегося в Пярнуском концертном зале, и летнего фестиваля Ярви, который принимает гостей на нашей концертной площадке», – добавила Орро.

В концерте-презентации нового рояля Steinway в Пярну приняли участие пианисты Стен Хейноя (на фото), Аге Юурикас, Стен Лассманн и ученики Пярнуской музыкальной школы Марк Аксель Мери и Раймонд Буш.

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