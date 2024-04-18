ВНИМАНИЕ! ⟩ Мошенники рассылают сообщения от имени Coop Pank

Банк работает над закрытием фишинговых сайтов и советует получателям мошеннических сообщений делать скриншоты сообщений и пересылать их в Coop Pank по адресу klienditugi@cooppank.ee, после чего рекомендуется заблокировать отправителя сообщения и удалить сообщение из телефона.

Созданные мошенниками письма и фальшивые сайты могут выглядеть вполне реальными, преступники могут использовать адреса и номера телефонов, аналогичные банковским. В случае сомнений не открывайте отправленные по электронной почте или в сообщении ссылки. Подробности можно узнать по адресу: www.cooppank.ee/andmete-turvalisus.

Coop Pank напоминает, что, если вы стали жертвой мошенничества, необходимо как можно скорее остановить сертификаты ID-карты, изменить PIN-коды Мобильного ID и удалить существующую учетную запись Smart ID.

Кроме того, жертвы мошенничества должны сообщить в полицию и в банк. Клиенты Coop Pank могут сообщить о том, что стали жертвой мошенничества, позвонив в службу поддержки клиентов банка по телефону 669 0966 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 19:00), отправив уведомление из интернет-банка или обратившись с удостоверяющим личность документом в ближайшее отделение Coop Pank.

Закрыть карту Coop Pank можно круглосуточно в любой день недели в интернете и в мобильном банке, либо позвонив по телефону службы поддержки клиентов.

Основы защиты своих данных: Убедитесь, что именно вы подтверждаете своим PIN-кодом.

Не сообщайте никому свои PIN-коды и данные банковской карты.

Не подтверждайте сделки, которые инициировали не вы сами.

Для выполнения банковских операций скачайте мобильное приложение Coop Pank или войдите в интернет-банк с официального сайта https://i.cooppank.ee

Не доверяйте неизвестным сайтам, программам, ссылкам или людям (даже если они по телефону утверждают, что являются сотрудниками банка или полиции).