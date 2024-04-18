Источник политического конфликта ⟩ Швеция разрешила менять пол с 16 лет

Вчера вечером после долгих и ожесточенных политических дебатов, которые даже вбили клин между правящей коалицией и партией премьер-министра, Шведский парламент всё же утвердил закон, упрощающий изменение гендерной принадлежности, и теперь разрешает изменить пол с 16 лет.