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Источник политического конфликта ⟩ Швеция разрешила менять пол с 16 лет

rus.postimees.ee
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Шведский парламент обсуждает новый закон о гендерной идентичности.
Шведский парламент обсуждает новый закон о гендерной идентичности. Фото: Postimees

Вчера вечером после долгих и ожесточенных политических дебатов, которые даже вбили клин между правящей коалицией и партией премьер-министра, Шведский парламент всё же утвердил закон, упрощающий изменение гендерной принадлежности, и теперь разрешает изменить пол с 16 лет.

По инициативе премьер-министра и главы правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, новый закон о гендерной идентичности, вынесенный на голосование в парламенте, поддержали 234 депутата и 94 были против. В то же время 21 законодатель отсутствовал, сообщает государственное телевидение SVT.

Закон упрощает смену юридического пола, указанного в документах, теперь изменить свой пол могут и подростки старше 16 лет, если их опекун дает на это свое согласие.

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