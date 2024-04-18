Вчера вечером после долгих и ожесточенных политических дебатов, которые даже вбили клин между правящей коалицией и партией премьер-министра, Шведский парламент всё же утвердил закон, упрощающий изменение гендерной принадлежности, и теперь разрешает изменить пол с 16 лет.
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Источник политического конфликта ⟩ Швеция разрешила менять пол с 16 лет
По инициативе премьер-министра и главы правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, новый закон о гендерной идентичности, вынесенный на голосование в парламенте, поддержали 234 депутата и 94 были против. В то же время 21 законодатель отсутствовал, сообщает государственное телевидение SVT.