ГРАФИКИ ⟩ Высокие цены на коммунальные услуги отпугивают людей от малых населенных пунктов: где жить дороже всего?

Центральный союз собственников Эстонии сравнил стоимость жилья в 22 городах, поселках и деревнях и выяснилось, что жить в маленьких населенных пунктах значительно дороже, чем в Таллинне. Стоимость воды, отопления и вывоза отходов в разных регионах местами отличалась в три раза. Например, владелец однокомнатной квартиры в Таллинне в январе заплатил за отопление 83 евро, тогда как владелец аналогичной по состоянию и размеру квартиры в деревне Тарбья заплатил 250 евро.