Как показало проведенное Центральным союзом собственников Эстонии исследование, стоимость жилья в многоквартирных домах Таллинна, за некоторым исключением, ниже, чем в малых населенных пунктах Эстонии. Это может привести к оттоку населения из сельских районов, поскольку жизнь в крупных городах дешевле, а доходы - выше.
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ГРАФИКИ ⟩ Высокие цены на коммунальные услуги отпугивают людей от малых населенных пунктов: где жить дороже всего?
Центральный союз собственников Эстонии сравнил стоимость жилья в 22 городах, поселках и деревнях и выяснилось, что жить в маленьких населенных пунктах значительно дороже, чем в Таллинне. Стоимость воды, отопления и вывоза отходов в разных регионах местами отличалась в три раза. Например, владелец однокомнатной квартиры в Таллинне в январе заплатил за отопление 83 евро, тогда как владелец аналогичной по состоянию и размеру квартиры в деревне Тарбья заплатил 250 евро.