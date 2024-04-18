За первые три месяца этого года клиентская база Tele2 выросла на 9600 клиентов, при этом доход от услуг для конечных потребителей остался на уровне прошлого года, а прибыль сократилась на 4,5 процента, следует из финансового отчета Tele2 за первый квартал.
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Прибыль Tele2 упала, несмотря на рост числа клиентов
В первом квартале общая клиентская база Tele2 сократилась на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако количество пользователей основных услуг компании выросло на почти 9600 человек, достигнув 434 000 пользователей. «Глядя на пользователей наших основных услуг, приятно видеть увеличение клиентской базы на 2,2 процента, причем наиболее заметно это в сегментах фиксированной связи для частных клиентов, а также в сегментах домашнего и офисного интернета», - сказал исполнительный руководитель Tele2 Eesti Маргус Нылвак.