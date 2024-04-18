ВОЛНА УВОЛЬНЕНИЙ ⟩ Google сокращает штат

Представитель Google подтверждает, что увольнения не коснутся всей компании и что сотрудникам будет предложена возможность подать заявки на другие должности. К сожалению, точные цифры и подразделения, наиболее пострадавшие от увольнений, не разглашаются.

Однако планируется перенести часть рабочих мест в центры, расположенные на инвестиционных объектах компании, включая Индию, Чикаго, Атланту и Дублин.

Эти увольнения являются частью более широкой тенденции в секторах технологий и средств массовой информации, где многие компании были вынуждены сокращать расходы из-за экономической неопределенности. По словам представителя, со второй половины 2023 года Google уже внесла несколько структурных изменений для повышения эффективности рабочих процессов.