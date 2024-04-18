Одна из новых правящих в Таллинне партий, Партия реформ, переставила кандидатов на пост председателя горсобрания и старейшин районов Пирита и Кесклинн. В то же время «Ээсти 200» объявила о своем выборе на должности старейшин районов.
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Результат давних конфликтов? Реформистам пришлось переиграть позиции в Таллинне
Изначально планировалось назначить председателем горсобрания Сандера Андла, нынешнего руководителя отдела коммуникаций Партии реформ, однако им станет Тоомас Круузимяги, многолетний директор Таллиннского английского колледжа.