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Результат давних конфликтов? Реформистам пришлось переиграть позиции в Таллинне

Мейнхард Пулк
, журналист
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Сандер Андла, Пяртель-Пеэтер Пере.
Сандер Андла, Пяртель-Пеэтер Пере. Фото: Mihkel Maripuu

Одна из новых правящих в Таллинне партий, Партия реформ, переставила кандидатов на пост председателя горсобрания и старейшин районов Пирита и Кесклинн. В то же время «Ээсти 200» объявила о своем выборе на должности старейшин районов.

Изначально планировалось назначить председателем горсобрания Сандера Андла, нынешнего руководителя отдела коммуникаций Партии реформ, однако им станет Тоомас Круузимяги, многолетний директор Таллиннского английского колледжа.

Андла признался Postimees, что, поскольку после вступления в должность мэра и вице-мэров было время все обдумать, он пришел к выводу, что во фракции Партии реформ есть много людей с гораздо большим опытом работы в горсобрании, чем у Андла: «Круузимяги долгое время был директором школы, у него большой опыт работы в горсобрании - показалось, что это будет достойный выбор».

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