Результат давних конфликтов? Реформистам пришлось переиграть позиции в Таллинне

Андла признался Postimees, что, поскольку после вступления в должность мэра и вице-мэров было время все обдумать, он пришел к выводу, что во фракции Партии реформ есть много людей с гораздо большим опытом работы в горсобрании, чем у Андла: «Круузимяги долгое время был директором школы, у него большой опыт работы в горсобрании - показалось, что это будет достойный выбор».