По словам председателя Центристской фракции в Таллиннском городском собрании Калле Кландорфа, на выборах мэра Таллинна 14 апреля был нарушен один из основных принципов проведения выборов - тайна голосования.

«Третий тур голосования на выборах мэра не был тайным, потому что четыре фракции использовали на голосовании маркировку, чтобы определить, голосуют ли их члены в соответствии с договоренностью», - сказал Кландорф, добавив, что поэтому депутаты городского собрания, подписавшиеся под вотумом недоверия, не считают возможным продолжение полномочий Евгения Осиновского на посту мэра Таллинна.

«Выборы должны быть свободными, что означает, что каждый должен иметь возможность голосовать без давления и руководствуясь собственным решением. Выборы, несомненно, должны быть тайными, и депутат должен иметь возможность свободно осуществлять свой мандат. Доказательства нарушения этих принципов понятны, очевидны и неопровержимы. Из анализа бюллетеней третьего тура голосования следует, что четыре коалиционные партии маркировали избирательные бюллетени, чтобы понять, как голосуют члены их фракций. Это создавало возможность оказывать влияние на членов городского собрания в перерывах между турами голосования», - пояснил председатель Центристской фракции.

«С каждым голосованием количество голосов "за" увеличивалось, что указывает на давление и влияние на членов городского собрания. Если бы прошел еще и четвертый тур, фактически уже можно было бы определить лиц, не проголосовавших за кандидата на пост мэра Евгения Осиновского. Есть множество сообщений и доказательств того, что депутаты также фотографировали свои избирательные бюллетени на голосовании в воскресенье», - сообщил Кландорф, добавив, что фотографирование избирательного бюллетеня и его распространение нарушает принцип тайного голосования и позволяет оказывать давление на людей.

«Здесь можно провести параллели с выборами, проходящими в диктаторских странах, где для достижения результата не стесняются использовать самые грязные методы», – добавил Кландорф.

«На основании вышесказанного подписавшиеся под вотумом осуждают нарушение принципа тайного голосования. Мэр, избранный таким образом, не имеет доверия Таллиннского городского собрания. Такие действия подрывают доверие жителей к городской власти. Столицей Эстонии может руководить только мэр, избранный в соответствии с европейскими демократическими принципами. Недопустимо, чтобы мэр, избранный нечестными методами и таким образом укрепляющий свою позицию, продолжал работу в мэрии», - подчеркнул он.

Подписи. Фото: Центристская партия