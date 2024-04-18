Эксперт по стратегическим коммуникациям, член Рийгикогу Пеэтер Тали признался в студии Postimees, что по этому поводу ему приходится впервые высказываться, но что теперь ситуация в Украине действительно очень тревожная. Он пояснил, что россияне оказывают давление на всю линию фронта, а у украинцев нет боеприпасов, чтобы им противостоять.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Эксперт: впервые скажу, что сейчас ситуация в Украине действительно очень тревожная
Русские продвинулись на восточном фронте, и, похоже, украинцам сейчас нелегко им оказывать сопротивление.
К сожалению, инициатива остается в руках российских сил в течение нескольких месяцев. Российские войска продвигаются медленно, ценой больших потерь. Причина в том, что украинцам не хватает боеприпасов. Для победы над русскими не хватает артиллерии и ракет. Хотя русские потеряли там и механизированные батальонные боевые группы, и десятки танков, они все равно продвигаются вперед.
Давление ощущается повсюду, но сейчас горячей точкой является Часов Яр, находящийся на возвышенности, доминирующей над ландшафтом, на который наступают русские, и план состоит в том, чтобы захватить крупные промышленные города Славянск и Краматорск и двигаться дальше. Россияне направили для атаки на Часов Яр элитные подразделения – 11-ю десантно-штурмовую бригаду из Бурятии и 98-ю воздушно-десантную дивизию, которые используются в качестве пехоты, но их подготовка и боевой дух выше, чем у обычной российской пехоты. Это действительно вызывает беспокойство.
– Потому ли важно не потерять Часов Яр, что его потеря позволила бы русским захватить еще несколько стратегически важных мест?
– Да, потому что захватить Славянск и Краматорск планируется в любом случае. Русские оказали давление на всю линию фронта. Всякий раз, когда где-то открывается возможность, они концентрируют все свои силы, чтобы прорваться. Так что ситуация напряженная. Аналитики чувствуют риск того, что этот прорыв может где-то произойти. Я, пожалуй, впервые скажу здесь, в студии Postimees, что нынешняя ситуация весьма тревожна.
– Это уже и есть начало весеннего наступления русских?
– На данный момент видно, что они смотрят, куда направить основные усилия. По Харькову бьют с воздуха с территории России, какой-то особенной группировки российских войск там не видно. К сожалению, Россия перебрасывает на фронт больше обеспечения, танков, боевой техники и увеличивает личный состав своей армии. Всем цифрам, выдаваемым русскими, конечно же, верить нельзя, но, по оценкам, в российской армии насчитывается 1,2 миллиона человек, и от 400 000 до 500 000 из них воюют в Украине. У украинцев тоже миллион человек в силовых структурах и 400 тысяч на фронтах. При этом превосходство в воздухе на стороне россиян.
В то время как мы были настроены очень оптимистично в отношении того, что западные системы вооружений приведут к переменам, то, к сожалению, Украина получила их слишком мало. Если говорить о современных западных танках, то Украина получила их сотню. У русских в распоряжении около двух тысяч танков для использования в Украине, а у украинцев – около 900, из которых 100 – более или менее современные западные танки.
Русские к тому же могут производить новые танки, и вдобавок у них есть еще на складах. Часть из них – это старые танки Т-55 и Т-62, но танк есть танк. Также русские могут производить ракеты и теперь у них модернизированные бомбы. Когда украинцы находят новую тактику, новую систему вооружения, русские адаптируются. Они неуклюжие, действуют по-русски, но все равно адаптируются.
– То есть получение дополнительной помощи уже сейчас критично для Украины, особенно решение США о новом пакете помощи?
– Решение США должно быть принято в субботу, и я надеюсь, что оно будет принято. Это также оказало бы морально хорошее влияние на украинцев. Однако, если посмотреть на общую картину, Россия вместе со своими партнерами добилась успеха в том смысле, что ей удалось нарушить единство Запада, протолкнуть нарратив Кремля о том, что украинцы – это не нация, и страны должны думать о своих интересах, потому что санкции мешают людям на Западе справляться с ситуацией.
Так что борьба россиян на невидимом фронте дипломатической и информационной войны принесла свои плоды. Они ведь раскалывают и украинское общество, где поддержка президента Зеленского также упала. Война – это тяжело, и, все, что обещал свободный мир, к сожалению, не произошло. Все происходило медленнее и в очень небольших масштабах. Как и неловкая история с немецкими крылатыми ракетами «Таурус» или американскими тактическими баллистическими ракетами, которые должны стать частью пакета помощи, обсуждавшегося в субботу.