СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Эксперт: впервые скажу, что сейчас ситуация в Украине действительно очень тревожная

– Это уже и есть начало весеннего наступления русских?

– На данный момент видно, что они смотрят, куда направить основные усилия. По Харькову бьют с воздуха с территории России, какой-то особенной группировки российских войск там не видно. К сожалению, Россия перебрасывает на фронт больше обеспечения, танков, боевой техники и увеличивает личный состав своей армии. Всем цифрам, выдаваемым русскими, конечно же, верить нельзя, но, по оценкам, в российской армии насчитывается 1,2 миллиона человек, и от 400 000 до 500 000 из них воюют в Украине. У украинцев тоже миллион человек в силовых структурах и 400 тысяч на фронтах. При этом превосходство в воздухе на стороне россиян.

В то время как мы были настроены очень оптимистично в отношении того, что западные системы вооружений приведут к переменам, то, к сожалению, Украина получила их слишком мало. Если говорить о современных западных танках, то Украина получила их сотню. У русских в распоряжении около двух тысяч танков для использования в Украине, а у украинцев – около 900, из которых 100 – более или менее современные западные танки.