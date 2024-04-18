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Узнайте, какое изделие получило специальную премию Таллинна в конкурсе «Лучший продукт Эстонии»

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Конкурс «Лучший продукт Эстонии».
Конкурс «Лучший продукт Эстонии». Фото: Erlend Staub

На XVI Ежегодной конференции пищевой промышленности были названы победители конкурса «Лучший продукт питания Эстонии 2024». Специальную премию Таллинна получило предприятие OÜ Vegestar (торговая марка Thormi) за разработку паштета на растительной основе с черным трюфелем.

По словам вице-мэра по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, сегодня в пищевой отрасли очень востребовано появление малых предприятий с инновационными идеями и потенциалом для роста.

«Очень приятно награждать местного производителя с глобальными амбициями, чей разнообразный ассортимент, постоянное улучшение продукции на основе исследований и стремление выйти на зарубежные рынки основаны на принципе производства здоровой, экологичной и местной продукции», - сказала она при вручении награды.

Первый в Эстонии паштет из полностью растительного белка - одна из новинок бренда Thormi. Паштет состоит из горохового и овсяного белков и является веганским продуктом, не содержащим сои. Обладатель специальной премии этого года, предприятие OÜ Vegestar, уже было отмечено Таллинном в 2022 году за разработку котлеты из растительного белка.

Предприятие продолжает активно выпускать на рынок новаторские продукты, основанные на технологии производства растительного фарша, и в сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами вносит свой вклад в дальнейшую разработку экологических продуктов питания.

Изначально предприятие Vegestar открыло малое производство в Виймси, но на сегодняшний день оно расположено в более крупном производственном помещении в бизнес-парке Прийсле. Для стартапа в сфере производства продуктов питания характерна амбициозность в развитии новых производственных технологий и быстрый рост ассортимента продукции.

Конкурс «Лучший продукт Эстонии», организованный Эстонским Союзом производителей продуктов питания, прошел в 30-й раз. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 1994 года. Цель конкурса - представить потребителям новые продукты и побудить производителей участвовать в разработке продуктов.

В этом году в конкурсе приняли участие 64 предприятия со 160 продуктами, Таллинн представили 17 предприятий с 42 продуктами. Таллинн награждает предприятия специальной премией с 2003 года, со списком номинантов прошлых лет можно ознакомиться здесь (на эстонском).

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