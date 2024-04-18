Узнайте, какое изделие получило специальную премию Таллинна в конкурсе «Лучший продукт Эстонии»

По словам вице-мэра по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, сегодня в пищевой отрасли очень востребовано появление малых предприятий с инновационными идеями и потенциалом для роста.

«Очень приятно награждать местного производителя с глобальными амбициями, чей разнообразный ассортимент, постоянное улучшение продукции на основе исследований и стремление выйти на зарубежные рынки основаны на принципе производства здоровой, экологичной и местной продукции», - сказала она при вручении награды.

Первый в Эстонии паштет из полностью растительного белка - одна из новинок бренда Thormi. Паштет состоит из горохового и овсяного белков и является веганским продуктом, не содержащим сои. Обладатель специальной премии этого года, предприятие OÜ Vegestar, уже было отмечено Таллинном в 2022 году за разработку котлеты из растительного белка.

Предприятие продолжает активно выпускать на рынок новаторские продукты, основанные на технологии производства растительного фарша, и в сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами вносит свой вклад в дальнейшую разработку экологических продуктов питания.

Изначально предприятие Vegestar открыло малое производство в Виймси, но на сегодняшний день оно расположено в более крупном производственном помещении в бизнес-парке Прийсле. Для стартапа в сфере производства продуктов питания характерна амбициозность в развитии новых производственных технологий и быстрый рост ассортимента продукции.

Конкурс «Лучший продукт Эстонии», организованный Эстонским Союзом производителей продуктов питания, прошел в 30-й раз. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 1994 года. Цель конкурса - представить потребителям новые продукты и побудить производителей участвовать в разработке продуктов.

В этом году в конкурсе приняли участие 64 предприятия со 160 продуктами, Таллинн представили 17 предприятий с 42 продуктами. Таллинн награждает предприятия специальной премией с 2003 года, со списком номинантов прошлых лет можно ознакомиться здесь (на эстонском).