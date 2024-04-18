Рано утром в четверг, 18 апреля, на Лаагна-теэ в Таллинне в результате серьезного ДТП погиб пешеход. На этом участке дороги возле торгового центра Ümera и ранее возникали опасные ситуации и аварии. Rus.Postimees решил узнать, планирует ли город какие-то изменения в организации дорожного движения, чтобы избежать подобных инцидентов?
Для подписчиков
«Проклятое место»: таллиннцы просят пересмотреть организацию дорожного движения на участке Лаагна-теэ, где произошло смертельное ДТП
Сообщение о серьезной аварии поступило в центр тревоги сегодня около пяти утра. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen, которым управлял 35-летний мужчина, ехал по Лаагна-теэ и сбил 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.