«Проклятое место»: таллиннцы просят пересмотреть организацию дорожного движения на участке Лаагна-теэ, где произошло смертельное ДТП

Полицейские, прибывшие на место аварии, установили, что мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и были арестован по подозрению в совершении уголовного преступления и доставлен в арестный дом.

Рано утром в четверг, 18 апреля, на Лаагна-теэ в Таллинне в результате серьезного ДТП погиб пешеход. На этом участке дороги возле торгового центра Ümera и ранее возникали опасные ситуации и аварии. Rus.Postimees решил узнать, планирует ли город какие-то изменения в организации дорожного движения, чтобы избежать подобных инцидентов?