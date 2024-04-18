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«Проклятое место»: таллиннцы просят пересмотреть организацию дорожного движения на участке Лаагна-теэ, где произошло смертельное ДТП

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Полицейские, прибывшие на место аварии, установили, что мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и были арестован по подозрению в совершении уголовного преступления и доставлен в арестный дом.
Полицейские, прибывшие на место аварии, установили, что мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и были арестован по подозрению в совершении уголовного преступления и доставлен в арестный дом. Фото: Madis Veltman

Рано утром в четверг, 18 апреля, на Лаагна-теэ в Таллинне в результате серьезного ДТП погиб пешеход. На этом участке дороги возле торгового центра Ümera и ранее возникали опасные ситуации и аварии. Rus.Postimees решил узнать, планирует ли город какие-то изменения в организации дорожного движения, чтобы избежать подобных инцидентов?

Сообщение о серьезной аварии поступило в центр тревоги сегодня около пяти утра. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen, которым управлял 35-летний мужчина, ехал по Лаагна-теэ и сбил 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Не первый смертельный случай

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