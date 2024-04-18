Заключенным разрешили использовать планшеты

Заключенным предоставляется доступ к официальным базам данных законодательства, реестру судебных решений, веб-сайту парламента и сайту канцлера юстиции. Кроме того, планшеты являются практичными помощниками для заключенных, позволяющими им просматривать свой остаток средств, предназначенных для использования в тюрьме, а также приобретать необходимые вещи через электронный магазин тюрьмы.

«Предоставление заключенным электронных услуг является важной частью их реинтеграции в общество, поскольку это способствует тому, чтобы они умели пользоваться веб-услугами, находясь на свободе. Важно, чтобы они привыкли использовать электронные услуги уже в тюрьме», - сказал ИТ-менеджер отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Пость.

«Использование цифровизации сокращает значительную часть административной нагрузки как для судов, так и для сотрудников тюрем, которые теперь могут больше времени уделять своей основной деятельности и поддержке заключенных в их более законопослушном возвращении в общество», - добавил Пость.

«Создание планшетного компьютера для заключенных подразумевало не только покупку планшетов и их настройку, но также необходимо было построить соответствующую инфраструктуру во всех тюрьмах и установить дополнительные устройства, чтобы заключенные также могли иметь доступ к интернету», - пояснил ИТ-менеджер.

По словам Ристо Сеэгеля, главы отдела рабочих мест компьютерного обслуживания Государственного ИТ-центра, обеспечивающего техническую часть для тюремных планшетов, в тюрьмах доступ заключенных к интернету все же ограничен. «Доступ к планшетным компьютерам предоставляется только на специально предназначенные веб-сайты и сервисы. Также планшетами нельзя пользоваться для целей, для которых они не предназначены - на устройства нельзя устанавливать дополнительное программное обеспечение или изменять настройки», - рассказал Сеэгель.

Физическое присутствие на всех судебных заседаниях больше не является обязательным. «На судебных слушаниях можно участвовать также через видеоконференцию, и в будущем также будет возможность участвовать в заседаниях через планшеты, - сказал Сеэгель. - Сервис постоянно развивается, и мы вместе с нашими партнерами работаем над тем, чтобы в будущих сеансах можно было использовать синхронный перевод», - представил планы на будущее Сеэгель.

Проект по цифровизации тюрем также потенциально способствует сокращению сроков судебных разбирательств, поскольку обмен информацией между судом и заключенными теперь не занимает много времени. Административная нагрузка тюрем и судов также существенно снижается, поскольку документооборот осуществляется в электронном виде.