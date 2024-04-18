Новым председателем Партии реформ в Таллиннском горсобрании стал Мати Райдма

Мати Райдма является экспертом по спасению и кризисным ситуациям. Он руководил Спасательным департаментом, Комиссией по государственной обороне Рийгикогу и Министерством окружающей среды.

Сымер-Кулли - опытный руководитель социального сектора, которая руководила сектором социального обеспечения в Министерстве социальных дел, а также занималась реализацией реформы трудоспособности в Кассе по безработице. Кроме того, она возглавляет район Хааберсти от Партии реформ.