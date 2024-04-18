В четверг фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании избрала новым председателем члена Рийгикогу Мати Райдму, а заместителем председателя - Сирлис Сымер-Кулли.
Новым председателем Партии реформ в Таллиннском горсобрании стал Мати Райдма
Мати Райдма является экспертом по спасению и кризисным ситуациям. Он руководил Спасательным департаментом, Комиссией по государственной обороне Рийгикогу и Министерством окружающей среды.
Заместителя председателя, Сирлис Сымер-Кулли, фракция избрала вместо Сандера Андла, который стал кандидатом в старейшины района Кесклинн.
Сымер-Кулли - опытный руководитель социального сектора, которая руководила сектором социального обеспечения в Министерстве социальных дел, а также занималась реализацией реформы трудоспособности в Кассе по безработице. Кроме того, она возглавляет район Хааберсти от Партии реформ.
Каупо Нылвак продолжит работу в качестве второго заместителя председателя фракции.